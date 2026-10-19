DOGAĐA SE NEMOGUĆE Igrači na Steamu oduševljeni novim Call of Duty Modern Warfare 4

Nakon brojnih kritika na račun prethodnih nastavaka, Call of Duty napokon ima razloga za slavlje. Kampanja za Modern Warfare 4 bilježi izvanredne reakcije igrača u ranom pristupu na Steamu, ostvarujući najbolji rezultat za ovaj serijal u više od desetljeća.

Iako je razdoblje prije izlaska igre obilježila drama u zajednici, a beta verzija zabilježila slabije brojke na računalima, finalni proizvod uspio je okrenuti priču. Igrači koji su digitalno prednaručili igru dobili su u petak rani pristup kampanji, a njihovi dojmovi na stranici Eurogamer.net navode se kao izrazito pozitivni. Trenutno najnovije poglavlje serijala ima vrlo pozitivnu ocjenu, uz 92 posto pozitivnih reakcija na temelju više od 3100 korisničkih recenzija.

Radnja nove igre nastavlja se na Modern Warfare III, a vodi igrače diljem svijeta. Sukobi se odvijaju na više kontinenata uz fokus na izbijanje rata na Korejskom poluotoku, dok odmetnuti kapetan Price vodi osobni rat iz sjene. Zbog kratkog trajanja kampanje od tek nešto više od šest sati, mnogi su već uspjeli završiti misije u gradovima poput New Yorka, Pariza i Mumbaija.

Povratak povjerenja igrača

Ovaj uspjeh predstavlja veliki kontrast u odnosu na prošlogodišnji Black Ops 7, koji na Steamu ima tek 37 posto pozitivnih recenzija. Također je jasan iskorak u usporedbi s igrom Modern Warfare III iz 2023. godine čija je kampanja bila proglašena jednom od najlošijih u povijesti franšize. Zanimljivo je da prethodni Modern Warfare II bilježi mješovite reakcije sa samo 45 posto pozitivnih ocjena.

Modern Warfare 4 tako bilježi najbolje početne ocjene nekog Call of Duty naslova u zadnjih desetak godina, a u rebootanoj seriji najbliže mu je izdanje iz 2019. godine sa 79 posto pozitivnih dojmova. Pozitivnom prijemu sigurno je pomogla i činjenica da se kampanja napokon može igrati izvanmrežno, što je bio čest zahtjev dijela zajednice. IGN je u svojoj recenziji novoj kampanji već dao visoku ocjenu osam od deset.

Iščekivanje službenog izlaska

Službeni datum izlaska igre je 23. listopada pa je trenutno teško točno procijeniti ukupan broj aktivnih igrača. Stranica SteamDB ne može otkriti te brojke jer njihov sustav za praćenje još nema pristup samoj igri. Sljedeći veliki trenutak za Modern Warfare 4 je dolazak popularnog moda DMZ koji se otvara već 20. listopada za sve koji su prednaručili igru.

Tek nakon što tradicionalni mod za više igrača postane dostupan krajem tjedna, vidjet će se hoće li se trenutni pozitivni sentiment zadržati. Treba imati na umu da igru u ranom pristupu trenutno igraju najvjerniji fanovi serijala pa postoji mogućnost da su oni nešto blaži u svojim početnim ocjenama.

*uz korištenje AI-ja