Rabljeni kineski električni automobil može biti vrlo racionalna kupnja, posebno ako će ga novi vlasnik zadržati više godina
RABLJENI AUTI
Sve ih je više: Isplati li se kupnja rabljenih kineskih auta?
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Još prije nekoliko godina rabljeni električni automobil kineske marke bio je rijetkost. Danas se i u hrvatskim oglasnicima mogu pronaći brojni kineski modeli, a njihova ponuda u Europi brzo raste. Najveći adut nije samo bogata oprema nego cijena. No upravo jeftiniji rabljeni primjerci otkrivaju i slabost kineskih marki, oni brže gube vrijednost.
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