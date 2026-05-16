DOZNAJEMO U centar Zagreba stiže nova gaming atrakcija: Ovo su detalji velike VR arene

Virtualna stvarnost dugo je bila rezervirana uglavnom za kućne uređaje i solo igranje, ali u većim gradovima sve popularniji postaje novi tip zabave, VR arene za više igrača u kojima s ekipom možeš doslovno zakoračiti u fantastične VR svjetove. Umjesto sjedenja pred ekranom, igrači hodaju kroz fizički prostor, izbjegavaju napade zombija, sudjeluju u futurističkim pucnjavama, brane svemirske postaje ili zajedno rješavaju misije unutar potpuno virtualnog svijeta.

Upravo takav koncept početkom lipnja stiže i u centar Zagreba. Na Ilici, nedaleko od Trga bana Jelačića, otvara se nova VR arena međunarodne franšize Another World, jednog od najvećih svjetskih lanaca specijaliziranih za free-roam multiplayer virtual reality iskustva.

Riječ je o konceptu koji se razlikuje od klasičnog kućnog uređaja za VR koji ste možda isprobali na PlayStationu kod prijatelja, ali i od klasičnih gaming igraonica. Igrači ovdje ne sjede na mjestu, a nisu spojeni ni kabelima. U VR areni se slobodno možete kretati kroz fizički prostor, dok kroz uređaj na glavi ulazite u VR svijet u kojem se borite, istražujete ili natječete protiv druge ekipe. Kako doznajemo radi se o Meta Quest 3S naočalama.

Igrači u ovim “igraonicama novog doba” tako ulaze u igru, koja postaje društveno iskustvo. Zagrebačka arena prostirat će se na više od 230 kvadrata, od čega je oko 140 ‘kvadrata’ rezervirano za samo igralište opremljeno modernom VR tehnologijom bez kabela.

Unutar tog prostora bit će označene zone i igrači će se moći slobodno fizički kretati, dok će u virtualnom svijetu istovremeno prolaziti kroz različite scenarije i misije.

Igračima će na raspolaganju biti brojne igre prilagođene različitim generacijama i iskustvu igrača, ali koje su posebno dizajnirane za ove VR arene. Tako se na stranici Another Worlda mogu vidjeti scenariji preživljavanja zombi apokalipse, svemirske bitke, fantasy avanture, PvP pucačine i timske misije u kojima igrači moraju surađivati kako bi završili zadatak. Ovdje će se moći boriti desetak igrača, ali moći će biti i i više manjih društava, a kako doznajemo moguće je igrati i turnir s timom u nekom drugom gradu.

Another World danas posluje kroz mrežu od više od 400 lokacija u više od 50 zemalja, a franšiza posljednjih godina agresivno raste na tržištu Europe i SAD-a, pa je broj potencijalnih lokacija i suigrača ogroman. Tvrtka se specijalizirala upravo za velike multiplayer VR arene u kojima istovremeno može igrati više igrača, uz naglasak na grupno iskustvo i fizičko kretanje.

A kako doznajemo, daleko od toga da je ovo namijenjeno samo djeci ili kao još jedna rođendaonica. Same igre su dobrim dijelom za publiku od 18 do 35, a osim gaming sadržaja i casual publike, ovaj bi prostor trebao kombinirati radni dio i zabavu..

Cijena igranja trebala bi iznositi 30-ak eura za sat vremena korištenja arene, no unutar toga će biti nekoliko partija igara. A, prema vlastitom iskustvu, sat vremena u VR-u prilično je izazovno iskustvo. Više detalja o samom otvorenju očekuje se uskoro, a Zagreb bi, uz Muzej povijesti videoigara, početkom ljeta tako mogao dobiti jednu od tehnološki najzanimljivijih novih gaming atrakcija u gradu.