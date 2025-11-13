Drastično skočio broj lažnih online trgovina pred Black Friday. Ovako kupujte sigurno!

Black Friday, ili Crni petak, postao je globalni fenomen mameći kupce nevjerojatnim popustima i ponudama. Međutim, dok se potrošači pripremaju uloviti najbolje prilike, kibernetički kriminalci vrebaju iza svojih ekrana, spremni iskoristiti gužvu i euforiju. Ove godine, opasnost je veća no ikad. Nedavna analiza tvrtke za kibernetičku sigurnost NordVPN, predstavljena na Web Summitu u Lisabonu, otkrila je alarmantan podatak: broj lažnih internetskih trgovina uoči Crnog petka porastao je za nevjerojatnih 250 posto, piše Euronews. S početkom blagdanske sezone, kupci se suočavaju s dosad neviđenom razinom phishing napada i lažnih web stranica osmišljenih da ukradu njihov novac i osobne podatke.

Eksplozija digitalnih klopki

Podaci su zabrinjavajući. Broj stranica koje su stvorene da što vjernije oponašaju popularne platforme poput eBaya skočio je za čak 525% u listopadu u usporedbi s rujnom. Istovremeno, zabilježen je i porast od 232% u broju novih "imitacija" Amazonove web stranice.

Problem je dodatno pogoršan činjenicom da, prema procjenama, oko 68% potrošača diljem svijeta ne zna kako prepoznati phishing stranicu. To je dovelo do toga da je između kolovoza i listopada broj napada ove prirode porastao za 36%.

"Kriminalci stvaraju uvjerljive lažne web stranice, lažno se predstavljaju kao pouzdani brendovi u e-mailovima, rezultatima pretraživanja i na društvenim mrežama te šire obmanjujuće oglase koji kupce usmjeravaju u klonirane trgovine, dizajnirane da zabilježe svaki detalj pri naplati", upozorava Adrianus Warmenhoven, stručnjak za kibernetičku sigurnost u NordVPN-u.

Nova generacija prijevara pokretana umjetnom inteligencijom

Vrijeme očitih prijevara s gramatičkim pogreškama i lošim dizajnom je prošlost. Danas su napadi sofisticirani, realistični i brzi. Široka upotreba generativne umjetne inteligencije (AI) omogućila je prevarantima da u samo nekoliko minuta stvore uvjerljive lažne trgovine, kompletne s lažnim logotipima, recenzijama napisanim od strane AI-ja i realističnim stranicama za plaćanje.

AI alati se također koriste za izradu lažnih recenzija kupaca, kloniranih fotografija proizvoda, pa čak i videozapisa s izmišljenim "zaposlenicima" ili "influencerima". Sve je osmišljeno kako bi se prevarilo i najopreznije kupce i ulilo im lažni osjećaj sigurnosti. Prema istraživanju tvrtke McAfee, gotovo polovica Amerikanaca (46%) izjavila je da se već susrela s prijevarama pokretanim umjetnom inteligencijom tijekom kupovine.

Najčešće zamke na koje trebate paziti

Prevaranti se oslanjaju na psihologiju – koriste osjećaj hitnosti, pohlepe ili straha kako bi vas natjerali na nepromišljenu odluku. Budite posebno oprezni sa sljedećim taktikama:

1. Lažne web stranice i "lookalike" domene

Kriminalci repliciraju poznate brendove ili izmišljaju potpuno nove trgovine s web adresama koje su gotovo identične pravima (npr. "poznatibrend-hrvatska.com" umjesto "poznatibrend.hr"). Često plaćaju oglase kako bi se njihove stranice pojavile na vrhu rezultata pretraživanja.

2. Ponude koje su "predobre da bi bile istinite"

Ako vidite najnoviji pametni telefon ili dizajnersku torbicu po cijeni koja je drastično niža od svih ostalih, vjerojatno se radi o prijevari. Kupite proizvod, dobijete e-mail s potvrdom, a zatim – tišina. Proizvod nikada ne stigne, a stranica nestane zajedno s vašim novcem.

3. Lažne obavijesti o dostavi

Ovo je jedna od najčešćih prijevara. Dobit ćete SMS poruku ili e-mail u kojem se navodi da vaša pošiljka "zahtijeva hitnu pozornost" ili da trebate platiti malu naknadu za ponovnu dostavu. Link vas vodi na lažnu stranicu gdje unosite podatke o kartici, koji se odmah kradu.

4. Prijevare na društvenim mrežama

Prevaranti stvaraju lažne profile brendova na Instagramu, Facebooku i TikToku. Koristeći gotovo identične logotipe, objavljuju lažne nagradne igre ili ekskluzivne popuste, tražeći od vas da podijelite objavu ili kliknete na sumnjivi link koji krade vaše podatke.

Kako se zaštititi i kupovati pametno?

Iako su prevaranti sve sofisticiraniji, uz malo opreza možete značajno smanjiti rizik.

Idite izravno na izvor: Umjesto da klikate na linkove iz oglasa, e-mailova ili objava na društvenim mrežama, ručno upišite adresu poznate trgovine u svoj preglednik.

Pažljivo provjerite URL: Potražite "https" na početku adrese i ikonu lokota. Provjerite postoje li suvišna slova, crtice ili pravopisne pogreške u domeni.

Plaćajte kreditnom karticom: Kreditne kartice često nude bolju zaštitu i mehanizme za povrat novca u slučaju prijevare. Izbjegavajte izravne bankovne transfere nepoznatim prodavačima, jer je takav novac gotovo nemoguće vratiti.

Ne dajte se požurivati: Prevaranti koriste taktike poput odbrojavanja vremena ili poruka "još samo 2 na zalihi" kako bi vas natjerali na brzu odluku. Odvojite nekoliko minuta za provjeru.

Istražite nepoznate prodavače: Ako prvi put čujete za neku trgovinu, potražite recenzije i iskustva drugih kupaca prije nego što bilo što platite.

Ažurirajte softver: Redovito ažurirajte svoj antivirusni program i internetski preglednik kako biste bili zaštićeni od najnovijih prijetnji.

Crni petak i dalje je izvrsna prilika za uštedu, no ključ je u informiranosti i oprezu. Ne dopustite da vas blještavilo popusta zaslijepi pred potencijalnim opasnostima. Usporite, provjerite dvaput i vjerujte svojim instinktima.