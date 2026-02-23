Obavijesti

Tech

Komentari 0
VRIJEME ZA PRELAZAK NA STRUJU

Stiže val jeftinih rabljenih EV-a?

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
Stiže val jeftinih rabljenih EV-a?
Foto: Yves Herman

Nakon dvije godine super jeftinih leasing ponuda za električne aute, tržište se sprema na veliki povrat tih vozila.

Admiral

Sprema se kraj leasing booma kako istječe veliki broj ugovora potpisanih u razdoblju kad su proizvođači i leasing kuće agresivno gurali električne aute, piše TheDrive. U praksi je to izgledalo tako da su mjesečne rate su bile niže nego što biste očekivali, pa su mnogi prvi put ušli u električni auto upravo kroz leasing, umjesto klasične kupnje. Kad takvi ugovori završe, auta se vraćaju leasing kući ili trgovcu i završavaju u prodaji kao rabljeni, često s relativno malo kilometara i urednom servisnom poviješću. 

Kad se na tržište u kratkom periodu vrati puno sličnih vozila, cijena gotovo uvijek ide dolje. To je posebno izraženo kod električnih auta jer su u zadnje dvije godine novi modeli često dobivali popuste, a neki proizvođači su mijenjali cjenike i opremu, pa rabljeni moraju biti još povoljniji da bi imali smisla. The Drive zato očekuje “val” rabljenih EV-a i dodatni pritisak na cijene, barem na tržištima gdje je leasing bio masovan.

Za kupce to znači da bi se u idućih godinu do dvije moglo pojaviti više rabljenih električnih auta koji su do jučer bili izvan budžeta. Takvi auti često imaju 2 do 3 godine starosti, razumnu kilometražu i još dio tvorničkog jamstva, što ih čini zanimljivima kao “prvi EV”. Naravno, i dalje ima smisla provjeriti stanje baterije, servisnu povijest i kakav je auto imao život, je li stalno bio na brzom punjenju ili se punio uglavnom kod kuće, ali generalno je riječ o vozilima koja su već prošla uredan flotni ili leasing režim. 

Iako je ovo primarno vezano za američki zakon iz 2022. koji je omogućio veliku količinu EV-a da dođu na ceste za malo novaca, i u Europi je bilo sličnih ponuda, samo blažih i nejednakih po državama. Na većim tržištima, posebno tamo gdje su poticaji i flotne nabave jače gurale električne aute, već se vidi više rabljenih EV-a koji se prodaju nakon isteka ugovora, a dio tih vozila mogao bi završiti i kod nas kroz uvoz, ako se ne prodaju na većim tržištima. Drugim riječima, i hrvatsko tržište može osjetiti ovaj trend, jer kad se u Njemačkoj, Nizozemskoj ili Skandinaviji pojavi višak, dio primjeraka logično potraži kupce u drugim zemljama.

Postoji i još jedan mogući efekt: ako se u SAD-u doista nakupi velik višak rabljenih EV-a i cijene tamo jače padnu, taj pritisak može se preliti i na Europu, makar indirektno. Ne mora značiti da će američki auti masovno stići u Hrvatsku, zbog logistike i standarda, ali može značiti da će proizvođači i trgovci u Europi još agresivnije spuštati cijene novih i rabljenih primjeraka kako bi ostali konkurentni. U prijevodu, ako planirate rabljeni EV, sljedećih 12 do 24 mjeseci moglo bi donijeti više izbora i bolju cijenu nego prije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dolly je bila svjetsko čudo, što sve danas kloniramo?
SUKOB ZNANOST I ETIKE

Dolly je bila svjetsko čudo, što sve danas kloniramo?

Ovca Dolly je 90 ih bila trenutak kad je kloniranje iz laboratorija prešlo u pop kulturu. Danas je to puno normalnije: kloniraju se kućni ljubimci, vrijedna uzgojna grla, a tehnologija se koristi i u projektima spašavanja ugroženih vrsta.
Konačno! Na WhatsApp stiže opcija koju smo dugo čekali
WHATSAPP NOVOST

Konačno! Na WhatsApp stiže opcija koju smo dugo čekali

WhatsApp uvodi novu opciju za grupe koja rješava problem s kojim se većina susrela - uđete u chat usred rasprave i nemate pojma što se događalo prije. Umjesto sažetaka, screenshotova i prosljeđivanja poruka, novi članovi mogu dobiti dio nedavne povijesti razgovora.
Znanstvenici simulirali što se dogodilo nakon Big Banga
'SAD IMAMO POTVRDU'

Znanstvenici simulirali što se dogodilo nakon Big Banga

Ovo otkriće ne samo da potvrđuje desetljećima stare teorije, već i pruža fundamentalno novu metodu za istraživanje prvog i najtoplijeg oblika tekuće materije u povijesti svemira

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026