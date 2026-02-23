Stiže val jeftinih rabljenih EV-a?

Sprema se kraj leasing booma kako istječe veliki broj ugovora potpisanih u razdoblju kad su proizvođači i leasing kuće agresivno gurali električne aute, piše TheDrive. U praksi je to izgledalo tako da su mjesečne rate su bile niže nego što biste očekivali, pa su mnogi prvi put ušli u električni auto upravo kroz leasing, umjesto klasične kupnje. Kad takvi ugovori završe, auta se vraćaju leasing kući ili trgovcu i završavaju u prodaji kao rabljeni, često s relativno malo kilometara i urednom servisnom poviješću.

Kad se na tržište u kratkom periodu vrati puno sličnih vozila, cijena gotovo uvijek ide dolje. To je posebno izraženo kod električnih auta jer su u zadnje dvije godine novi modeli često dobivali popuste, a neki proizvođači su mijenjali cjenike i opremu, pa rabljeni moraju biti još povoljniji da bi imali smisla. The Drive zato očekuje “val” rabljenih EV-a i dodatni pritisak na cijene, barem na tržištima gdje je leasing bio masovan.

Za kupce to znači da bi se u idućih godinu do dvije moglo pojaviti više rabljenih električnih auta koji su do jučer bili izvan budžeta. Takvi auti često imaju 2 do 3 godine starosti, razumnu kilometražu i još dio tvorničkog jamstva, što ih čini zanimljivima kao “prvi EV”. Naravno, i dalje ima smisla provjeriti stanje baterije, servisnu povijest i kakav je auto imao život, je li stalno bio na brzom punjenju ili se punio uglavnom kod kuće, ali generalno je riječ o vozilima koja su već prošla uredan flotni ili leasing režim.

Iako je ovo primarno vezano za američki zakon iz 2022. koji je omogućio veliku količinu EV-a da dođu na ceste za malo novaca, i u Europi je bilo sličnih ponuda, samo blažih i nejednakih po državama. Na većim tržištima, posebno tamo gdje su poticaji i flotne nabave jače gurale električne aute, već se vidi više rabljenih EV-a koji se prodaju nakon isteka ugovora, a dio tih vozila mogao bi završiti i kod nas kroz uvoz, ako se ne prodaju na većim tržištima. Drugim riječima, i hrvatsko tržište može osjetiti ovaj trend, jer kad se u Njemačkoj, Nizozemskoj ili Skandinaviji pojavi višak, dio primjeraka logično potraži kupce u drugim zemljama.

Postoji i još jedan mogući efekt: ako se u SAD-u doista nakupi velik višak rabljenih EV-a i cijene tamo jače padnu, taj pritisak može se preliti i na Europu, makar indirektno. Ne mora značiti da će američki auti masovno stići u Hrvatsku, zbog logistike i standarda, ali može značiti da će proizvođači i trgovci u Europi još agresivnije spuštati cijene novih i rabljenih primjeraka kako bi ostali konkurentni. U prijevodu, ako planirate rabljeni EV, sljedećih 12 do 24 mjeseci moglo bi donijeti više izbora i bolju cijenu nego prije.