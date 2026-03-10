Eksplozija VPN-a u Australiji, uveli stroga pravila za 18+ stranice, otkrili i rupe u zakonu

Samo nekoliko sati nakon što su u Australiji na snagu stupila nova, stroga pravila o online provjeri dobi, ljestvice najpopularnijih aplikacija doživjele su tektonske promjene. Aplikacije za virtualne privatne mreže (VPN), alati koji korisnicima omogućuju da sakriju svoju stvarnu lokaciju i zaobiđu internetska ograničenja, doslovno su preko noći katapultirane u sam vrh popularnosti. Istovremeno, neki od najvećih svjetskih distributera sadržaja za odrasle, predvođeni Pornhubom, odlučili su jednostavno blokirati korisnike iz Australije umjesto da se upuste u kompliciranu i kontroverznu provjeru identiteta.

Zakon stupio na snagu, porno giganti povukli drastičan potez

Od ponedjeljka, platforme koje nude pornografski sadržaj, ekstremno nasilje ili materijale koji potiču na samoozljeđivanje moraju implementirati rigorozne sustave provjere dobi kako bi osigurale da im pristupaju samo punoljetne osobe. Pravila se odnose i na trgovine aplikacijama te AI chatbotove. Ova mjera nadovezuje se na ranije uvedenu zabranu korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, koja je na snazi od prosinca 2025. godine. Tvrtkama koje se ne budu pridržavale novih pravila prijete kazne koje sežu do vrtoglavih 49,5 milijuna australskih dolara po svakom pojedinačnom prekršaju.

Međutim, umjesto prilagodbe, tvrtka Aylo, vlasnik divova industrije za odrasle poput Pornhuba, RedTubea i YouPorna, odlučila se na radikalan korak. Korisnicima s australskom IP adresom jednostavno je blokiran pristup ili im se, u slučaju Pornhuba, prikazuje isključivo "safe-for-work" sadržaj, dok je registracija novih računa onemogućena. Iz tvrtke su poručili kako obvezna provjera dobi ne samo da ugrožava privatnost korisnika, već je i neučinkovita u zaštiti djece, tvrdeći da ih takve mjere samo guraju prema nereguliranim i potencijalno opasnijim stranicama na internetu.

Očekivana reakcija: Aplikacije za zaobilaženje cenzure preplavile ljestvice

Odgovor Australaca bio je trenutan i predvidljiv. Ljestvice aplikacija na Appleovom App Storeu i Google Playu preplavili su VPN servisi. Aplikacija "VPN - Super Unlimited Proxy", koja je početkom mjeseca bila na 40. mjestu, skočila je na treće mjesto najpreuzimanijih besplatnih aplikacija. Sličan uzlet doživjeli su i poznatiji servisi; NordVPN je sa 189. mjesta stigao na 13., dok je Proton VPN sa 174. skočio na 19. mjesto.

Ovakav scenarij nije iznenađenje za stručnjake koji prate digitalna prava. Identična situacija dogodila se u Velikoj Britaniji prošle godine, kada su nakon uvođenja sličnog zakona četiri od pet najpreuzimanijih aplikacija u prvom tjednu bili upravo VPN-ovi. John Pane, predsjednik organizacije Electronic Frontiers Australia, izjavio je kako je takav ishod bio apsolutno očekivan.

​- Ne čudi me. Kladio bih se na to. To je potpuno isto iskustvo koje se dogodilo u Australiji s uvođenjem manjkave zabrane društvenih mreža, ali to je i online ponašanje koje se odražava u svakoj drugoj jurisdikciji na svijetu koja je uvela zakone o provjeri dobi za pristup online sadržaju za odrasle - rekao je Pane.

Stručnjaci upozoravaju: "Besplatno" često znači opasno

Dok odrasli korisnici koriste VPN-ove kako bi zaštitili svoju privatnost i zaobišli blokade, stručnjaci su posebno zabrinuti za mlađu populaciju. U pokušaju da zaobiđu zabrane, tinejdžeri se često okreću besplatnim VPN servisima, ne znajući da time svoju privatnost i sigurnost izlažu još većem riziku. Mnoge od tih aplikacija, upozoravaju stručnjaci za kibernetičku sigurnost, umjesto zaštite nude lažni osjećaj sigurnosti, dok u pozadini prikupljaju i prodaju korisničke podatke oglašivačima ili, u gorim slučajevima, trećim stranama sumnjivih namjera.

Analize nekih od najpopularnijih besplatnih VPN-ova koji su sada na vrhu ljestvica u Australiji pokazale su da sadrže desetke alata za praćenje. Tom Sulston iz organizacije Digital Rights Watch upozorava da bi cijela vježba s provjerom dobi na kraju mogla učiniti tinejdžere još ranjivijima, a ne sigurnijima. Ironično, pokušavajući zaobići jednu regulativu, korisnici riskiraju da njihovi podaci postanu puno izloženiji nego što bi bili prilikom same provjere dobi.

Je li sljedeći korak zabrana VPN-a?

Masovno korištenje VPN-ova za zaobilaženje zakona otvorilo je novo pitanje za regulatore: što dalje? Australska povjerenica za eSigurnost, Julie Inman Grant, već je izjavila kako očekuje od platformi da poduzmu "razumne korake" kako bi detektirale i ograničile korištenje VPN-ova. No, tehnološki gledano, to je iznimno težak zadatak. Istovremeno, zagovornici digitalnih prava upozoravaju da bi svaki pokušaj zabrane ili ograničavanja VPN-ova bio "prelazak crvene linije".

Takav potez ne bi samo ugrozio digitalnu sigurnost i privatnost legitimnih korisnika, poput novinara koji štite svoje izvore, tvrtki koje osiguravaju rad na daljinu ili običnih građana koji se štite od nadzora, već bi mogao gurnuti mlade prema još mračnijim kutovima interneta. Dok se u Velikoj Britaniji već raspravlja o mogućnosti uvođenja provjere dobi za same VPN servise, Australija se našla na raskrižju između nametanja svojih novih zakona i zaštite temeljnog prava na digitalnu privatnost svojih građana.