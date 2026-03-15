Vrijeme je za ljetne gume? Evo koji je službeni rok i koji vas propust može koštati 130 eura

Dolazak proljeća i viših temperatura za vozače znači i skori prestanak obveze korištenja zimske opreme, koji službeno nastupa 15. travnja. Međutim, preuranjena promjena guma može rezultirati ne samo opasnim situacijama u prometu, već i novčanom kaznom. Premda zakonska obveza na određenim cestama završava sredinom travnja, varljivo proljetno vrijeme i specifična zakonska odredba razlozi su za oprez. Sigurnost ne smije biti zanemarena, jer ljetne gume u uvjetima niskih temperatura i leda na kolniku gube svoja ključna svojstva. To potvrđuju i podaci HAK-a: pri -10 °C i brzini od 60 km/h, vozilo s ljetnim gumama zaustavit će se za 55 metara, čak 11 metara dulje od vozila opremljenog zimskim gumama.

Što točno kaže zakon?

Zakon je jasan: zimska oprema je obavezna na definiranim zimskim dionicama javnih cesta od 15. studenog do 15. travnja. Ta mreža cesta uključuje 839,2 km autocesta te 1.863,3 km državnih i županijskih cesta, pretežito u kontinentalnoj Hrvatskoj i Gorskom kotaru. Važno je znati da se na tim dionicama zimska oprema mora koristiti neovisno o vremenskim prilikama, dakle i za sunčanog dana sa suhim kolnikom. Za osobna vozila do 3,5 tone, zimska oprema podrazumijeva ili četiri zimske gume (s oznakom M+S, MS, M&S ili simbolom snježne pahuljice 3PMSF) ili komplet od četiri ljetne gume s profilom dubokim najmanje 4 mm, uz uvjet da se u vozilu nalaze i lanci za snijeg za pogonske kotače.

Zamka zvana "zimski uvjeti"

Najveći izazov za vozače nastupa nakon 15. travnja. Zakon o sigurnosti prometa na cestama poznaje termin "zimski uvjeti", koji se primjenjuje uvijek kada je cesta prekrivena snijegom ili poledicom. Kada nastupe takvi uvjeti, bez obzira na datum, obveza korištenja zimske opreme vrijedi za sve ceste u Hrvatskoj, a ne samo za one koje su označene kao zimske dionice. U praksi, to znači da ako vas iznenadi snijeg u Lici ili Gorskom kotaru potkraj travnja, a na automobilu imate ljetne gume (i bez lanaca u prtljažniku), riskirate kaznu.

Kazne nisu zanemarive

Nepoštivanje propisa o zimskoj opremi policija sankcionira na licu mjesta. Za vozača (fizičku osobu) koji upravlja vozilom bez odgovarajuće opreme propisana je novčana kazna od 130 eura. Osim novčane kazne, policija može poduzeti i druge mjere. Ukoliko se procijeni da vozilo predstavlja opasnost za promet, službenik može izdati naredbu o prekidu vožnje ili isključiti vozilo iz prometa. Sankcije su znatno oštrije za tvrtke i obrtnike: kazna za pravnu osobu iznosi od 660 do 1.990 eura, a za odgovornu osobu unutar pravne osobe od 190 do 660 eura.

Pravilo sedam stupnjeva i praksa u Europi

Stručnjaci preporučuju da se odluka o zamjeni guma ne temelji samo na datumu, već na stvarnim temperaturama. Vodeće načelo, poznato kao "pravilo 7 stupnjeva", kaže da je na ljetne gume sigurno prijeći tek kada se prosječne dnevne temperature ustale iznad 7 °C. Naime, zimske gume su izrađene od mekše smjese koja se na visokim temperaturama brže haba i ima lošija svojstva kočenja. Propisi se razlikuju među europskim zemljama. Slovenija i Bosna i Hercegovina imaju fiksne datume, slično kao Hrvatska. S druge strane, Austrija i Njemačka primjenjuju "situacijsku obvezu", što znači da je zimska oprema nužna samo u zimskim uvjetima. Ipak, valja biti oprezan – u Austriji kazna može narasti i do 5.000 eura ako vožnja s neodgovarajućom opremom prouzroči opasnost.