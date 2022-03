Elden Ring i dalje obara sve rekorde, dosad su prodali 12 milijuna primjeraka i ne staje

Fanovi Souls igara znaju da su takve RPG igre vrlo teške, brutalne i frustrirajuće. Znali su to i sad, a to je upravo ono po čemu Elden Ring, novi RPG studija From Software, ponovno razvaljuje i čini ovakve igre posebnima.

Akcijski RPG Elden Ring izašao je 25. veljače, od izlaska nije prošlo ni punih mjesec dana, a pokupio je neke od najviših ocjena recenzenata u povijesti. Metacritic mu je na početku bio 97, dok se sad spustio na i dalje nevjerojatno visok 96.

Iako su se u zadnjih mjesec dana tu smjestile i PlayStation ekskluzive poput Horizon Forbidden Westa te Gran Turisma 7, Elden Ring uspio se u nepunih mjesec dana prodati u čak 12 milijuna primjeraka, dok je jedan milijun prodan u Japanu, a gdje se ta brojka također smatra velikom.

Ili ćete ga voljeti, ili mrziti

Igre From Softwarea kao što su Dark Souls, Demon's Souls ili pak Bloodborne dosad su pokazale svu brutalnost koja vas može čekati na njihovom putu. Igre vam daju jako malo putokaza, bace vas pred neke užasno teške bosseve, a nije isključeno da ćete teško lupati po vašem kontroleru ili tipkovnici kad ih igrate.

Elden Ring ovdje nije iznimka, i jasno je kako takav žanr dakako nije namijenjen za masu igrača, zbog čega je i nevjerojatno što su ocjene i prodaja toliko dobri. Za priču se morate zainteresirati sami tako što maksimalno istražujete svijet oko sebe, bilo da detaljno proučavate svaki predmet u igri ili razgovarate sa sporednim likovima.

Baš onda kad mislite da ste nešto shvatili i malo se upustite kroz istraživanje, slučajno ćete upasti u neku tamnicu gdje će vas zatući boss za kojeg vam treba još puno razvijanja kako biste mu mogli parirati. A kao da 'obični' protivnici nisu dovoljno opasni.

Elden Ring je 12. najbolje ocijenjena igra u povijesti

Prvotna ocjena na Metacriticu od 97 Elden Ring je smjestila među elitnu ekipu poput Red Dead Redemptiona 2, Disco Elysium: The Final Cut i predivne The Legend of Zelda: Breath of the Wild, koje su, kako piše HCL, jedine u posljednjih osam godina uspjele dobiti veću ocjenu od Elden Ringa.

Recenzenti i igrači koji nisu odustali od igre, slažu se da je njen najveći čar sloboda istraživanja, što možda doista dolazi kao pravo osvježenje i za većinu netipičnih igrača ovakvih igara, budući da je gaming tržište zasićeno igrama koje vas doslovce na svakom koraku vode za ruku, poput Call of Duty serijala. Možda se upravo zato ne trebamo čuditi enormnom uspjehu Elden Ringa, čije će brojke i dalje nesumnjivo nastaviti rasti.