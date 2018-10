Red Dead 2 za povijest: U tri dana zaradili 725 mil. dolara

Fantastični povratak na Divlji zapad u novom izdanju Red Dead Redemptiona imao je najbolje vikend otvaranje u povijesti zabavne industrije. U tri dana od izlaska igre, Rockstar je na prodaji igre za PS4 i Xbox zaradio čak 725 milijuna dolara, objavio je Rockstar.

Usporedbe radi, Avengersi su u travnju u prvom vikendu zaradili 640,5 milijuna dolara.

No, čak je i ovaj rekordni vikend u biti drugo najuspješnije lansiranje proizvoda. Naime, rekord drži GTA V koji je u prva tri dana zaradio milijardu dolara, no igra je lansirana u utorak. Rockstaru to zasigurno ne smeta ni najmanje, kad su obje igre njihove. Pretvoreno u ukupni broj igara, to je više od 10 milijuna kopija RDR2 u samo tri dana.

No, ovo nije jedini rekord za Red Dead Redemption 2. Ova igra ima najuspješniji start u povijesti PlayStation Networka i najviše prednarudžbi na PSN-u.