Elon se hvali: Cybertruck već ima preko 146 tisuća narudžbi

Do sada 146 tisuća narudžbi, 42% je odabralo verziju s dva motora, 41% sa tri i 17% sa jednim, napisao je Elon Musk na Twitteru u subotu.

To je ogroman broj ako se uzme u obzir da je novi Teslin pickup predstavljen tek u četvrtak, a i na predstavljanju nije sve išlo po planu. Naime, kada su demonstrirali izdržljivost blindiranih prozora, Teslin glavni dizajner bacio je metalnu kuglu u prozor, koji je lako pukao. Odmah su bacili i drugu kuglu na drugi prozor da ne bi ispalo kako je samo taj jedan prozor bio neispravan, ali rezultat je bio isti.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor