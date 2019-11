Pazi, lomljivo! Musk je opsovao novu zvijer jer je pala na testu

Direktor kompanije Tesla Elon Musk predstavio je prvi potpuno električni pickup (kamionet) pod nazivom Cybertruck na događaju održanom u Los Angelesu.

Poseban naglasak stavljen je na materijal korišten pri razvoju karoserije koji bi trebao omogućiti ultimativnu izdržljivost vozila te je Telslin Cybertruk gotovo neprobojan s karoserijom od nehrđajućeg čelika na kojoj neće moći nastati udubljenja kao na klasičnim automobilima, dugotrajno je otporna na koroziju te putnicima pruža maksimalnu zaštitu.

Zanimljiva je bila demonstracija izdržljivosti karoserije i stakla na novoj zvijerci. Karoserija je izdržala udarac velikim maljem, no staklo na tom vozilu je razbijeno metalnom kuglom tijekom demonstracije.

Publika je čula Muska kako potiho psuje, a onda je naglas rekao: 'Hmmm, ima mjesta za napredak. Staklo ćemo poboljšati'.

Bit će dostupne tri verzije Teslina kamioneta, a najskuplja verzija je ona s tri motora i pogonom na sva četiri kotača.

To je brzinska zvijer koja na stazi može parirati i najjačim sportskim automobilima - do 60 milja na sat ubrza za manje od 2,9 sekundi, a njezini vlasnici ne bi trebali imati problema ni pri dužim putovanjima uz doseg baterije veći od 800 kilometara.

@Tesla Oh. My. God. The Tesla Cyber Truck 🔥

Credit @MyTeslaAdventur pic.twitter.com/v424gdB2XP