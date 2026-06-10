EU želi zaustaviti Kineze: Stižu porezne olakšice za aute iz drugih azijskih zemalja...

Europska unija želi zaštititi svoju automobilsku industriju od sve snažnijeg pritiska kineskih proizvođača, ali bi u tom pokušaju mogla napraviti prilično neobičan zaokret. Prema informacijama koje prenose strani mediji, nova pravila pod oznakom "Made in EU" mogla bi obuhvatiti i automobile proizvedene izvan Europske unije, konkretno u Ujedinjenom Kraljevstvu, Japanu i Južnoj Koreji. Drugim riječima, automobil ne bi nužno morao biti proizveden u EU da bi dobio tretman vozila koje se smatra dijelom europskog industrijskog odgovora na Kinu.



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