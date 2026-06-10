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RAT NA AUTO TRŽIŠTU

EU želi zaustaviti Kineze: Stižu porezne olakšice za aute iz drugih azijskih zemalja...

Piše Autostart,
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EU želi zaustaviti Kineze: Stižu porezne olakšice za aute iz drugih azijskih zemalja...
Foto: Nick Carey

Izvorna ideja bila je da državne potpore i porezne pogodnosti budu usmjerene prema vozilima proizvedenima u Europi. No sada se razmatra proširenje na takozvane "pouzdane partnere"

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Europska unija želi zaštititi svoju automobilsku industriju od sve snažnijeg pritiska kineskih proizvođača, ali bi u tom pokušaju mogla napraviti prilično neobičan zaokret. Prema informacijama koje prenose strani mediji, nova pravila pod oznakom "Made in EU" mogla bi obuhvatiti i automobile proizvedene izvan Europske unije, konkretno u Ujedinjenom Kraljevstvu, Japanu i Južnoj Koreji. Drugim riječima, automobil ne bi nužno morao biti proizveden u EU da bi dobio tretman vozila koje se smatra dijelom europskog industrijskog odgovora na Kinu.

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