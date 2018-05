Facebook testira novu opciju: Ocjenjivat ćemo komentare?

Facebook je počeo testirati novu opciju - ocjenjivanje komentara strelicama prema gore i dolje, na sličan način koji svojim korisnicima omogućava Reddit.

Testiranje s pozitivnim i negativnim ocjenama komentara drugih korisnika zasad je ograničeno na Australiju i Novi Zeland, piše Guardian.

Glasnogovornik Facebooka je izjavio da je testiranje u ranim fazama i ističe kako još nije donesena odluka hoće li se proširiti na globalnu zajednicu koju čini 2,2 milijarde korisnika.

- Odluku ćemo donijeti nakon što kompanija procijeni je li korisnicima novi alat koristan i produktivan, kazao je.

