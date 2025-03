Samsung otkrio novu A seriju s umjetnom inteligencijom, dijele odličan ekran i moćnu bateriju

Nakon S serije, na red je došao i početak abecede za Samsung i njihova A serija pristupačnih telefona, a radi se o A26, A36 i A56 modelima koji donose značajna poboljšanja, također s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju. Nova značajka dolazi pod nazivom Awesome Intelligence omogućuje korisnicima jednostavnije i kreativnije korištenje pametnih telefona, bilo da se radi o snimanju fotografija, pretraživanju sadržaja ili zaštiti osobnih podataka. Samsung navodi da ovim potezom nastavlja svoju misiju 'AI za sve', nudeći napredna mobilna AI iskustva široj publici. Sve to pokretano je uz novo One UI7 sučelje.

- Nova Galaxy A serija korak je naprijed u našoj viziji 'AI for All', omogućujući moćna mobilna AI iskustva širem krugu korisnika - izjavio je TM Roh, predsjednik Samsung Electronicsa.

Iz Samsunga ističu kako je Circle to Search značajka dodatno poboljšana pa prepoznaje brojeve, adrese, linkove i olakšava reakciju jednim dodirom. Isto tako, prepoznaje pjesme puno jednostavnije. Na svaki zvuk koji vas okružuje, potrebno je dulje pritisnuti navigacijsku traku da se pokrene Circle to Search i taknuti opciju za prepoznavanje glazbe.

Foto: Samsung



Galaxy A56 5G ističe se kao najnapredniji model u seriji, s velikim 6,7-inčnim FHD+ Super AMOLED zaslonom koji podržava brzinu osvježavanja do 120 Hz, osiguravajući glatko iskustvo skrolanja i igranja. Kamera sustav uključuje glavnu kameru od 50 MP, ultra široku od 12 MP i makro kameru od 5 MP, dok prednja kamera od 12 MP jamči kvalitetne selfije. Posebno se ističu opcije poput Best Face za savršene grupne fotografije i napredni Nightography način rada za snimanje u uvjetima slabog osvjetljenja. Uređaj pokreće Exynos 1580 čipset s 8 GB RAM-a i do 256 GB pohrane, a baterija od 5.000 mAh podržava 45 W Super Fast Charge 2.0 punjenje. Dostupan je u bojama: svjetlosiva, grafitna, maslinasta i ružičasta.

Foto: Samsung

Galaxy A36 5G dolazi s istim 6,7-inčnim FHD+ Super AMOLED zaslonom koji doseže svjetlinu od 1200 nita. Kamera sustav predvodi glavna kamera od 50 MP, uz ultra široku kameru od 8 MP i makro kameru od 5 MP, dok prednja kamera od 12 MP osigurava jasne autoportrete. Ovaj model donosi AI alate poput Object Erasera za uklanjanje neželjenih elemenata sa slika i personalizirane filtre unutar značajke Filters. Pokreće ga Snapdragon 6 Gen 3 čipset, uz 8 GB RAM-a i do 256 GB pohrane. Baterija od 5.000 mAh podržava 45 W brzo punjenje. Galaxy A36 5G dostupan je u lavanda, crnoj, bijeloj i limeta boji.

Galaxy A26 5G fokusiran je na pristupačnost i osnovne AI alate, nudeći 6,5-inčni FHD+ Super AMOLED zaslon. Kamera sustav uključuje glavnu kameru od 50 MP, ultra široku od 8 MP i makro kameru od 2 MP, dok prednja kamera ima 13 MP. Značajka Circle to Search omogućuje brzo pretraživanje sadržaja pomoću umjetne inteligencije, a uređaj dolazi s opcijama od 6 GB ili 8 GB RAM-a te do 256 GB pohrane. Baterija od 5.000 mAh podržava 25 W brzo punjenje. Po prvi put u A2x seriji, ovaj model ima IP67 ocjenu otpornosti na vodu i prašinu, a dolazi u crnoj, bijeloj i menta zelenoj boji.

Svi modeli podržavaju Android 15 i One UI 7 te dolaze s dugoročnim softverskim ažuriranjima u trajanju od šest godina. Samsung Knox sigurnosne značajke dodatno osiguravaju zaštitu osobnih podataka korisnika.

Nova Galaxy A serija donosi više mogućnosti za kreativnost, sigurnost i dugotrajan rad uređaja, a dostupna je u raznim bojama prilagođenima svakom ukusu.