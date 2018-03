Facebook u velikom skandalu: Kazna čak 2 milijarde dolara?

Facebook i tvrtka za analizu podataka koja je radila na kampanji za predsjedničke izbore Donalda Trumpa, Cambridge Analytica, pod sve su većim pritiskom nakon što su hakirali oko 50 milijuna profila korisnika društvene mreže.

Naime, tvrtka je korisnicima nudila aplikaciju koja je skupljala njihove podatke, no oni su na to inicijativno trebali pristati. Podaci koje su skupljani, kako su rekli korisnicima, trebali su služiti u akademske svrhe.

No, to nije bilo tako. Osim korisnika koji su pristali na to, aplikacija je uzimala bez pristanka podatke njihovih Facebook prijatelja, a broj hakiranih profila tako je narastao na 50 milijuna. Podatke su koristili kako bi smislili najbolji način za reklamiranje Trumpove kampanje.

Suspended by @facebook. For blowing the whistle. On something they have known privately for 2 years. pic.twitter.com/iSu6VwqUdG — Christopher Wylie (@chrisinsilico) March 18, 2018

Mark Zuckerberg i Alexander Nix, direktori tvrtki upletenih u slučaj, morat će svjedočiti o slučaju, a strani mediji tvrde kako bi iznos koji bi mogli platiti za krađu mogao doći i do dvije milijarde dolara.

David Vladeck, koji je nekad radio u Saveznoj trgovinskoj komisiji, a sada je profesor prava na Georgetownu, rekao je za Washington Post kako je takav iznos maksimalni moguć, ali da nije vjerojatan. Ipak, konačna kazna bi i dalje mogla biti ogromna.

- Ovo je maksimalni iznos, ali ne mislim da će agencija inzistirati na njemu - rekao je.

Facebook "privately welcomed" the help of Cambridge Analytics whistleblower, then publicly suspended his account, attorney says. Who is Christopher Wylie? https://t.co/KxkY47fTRm pic.twitter.com/AG0FOQepIX — CBS News (@CBSNews) March 18, 2018

Facebook je od 2015. godine znao da se podaci korisnika kradu, no jedino što je poduzeo bilo je pismo Christopheru Wylieu, jednom od zaduženih za prikupljanje podataka, da sve nezakonito prikupljene podatke mora uništiti.

Foto: Stephen Lam/REUTERS

Wylie, zviždač u ovoj aferi, svoje priznanje objavio je na televiziji, što je Cambridge Analytics pokušao stopirati.

Sve je veća sumnja britanskih vlasti da se ista stvar dogodila s referendumom oko izlaska iz EU, piše The Guardian.