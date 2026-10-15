Fanovi GTA VI smišljaju planove kako da nesmetano igraju: 'Ostavit ću djecu na čuvanju!'

Nakon više od desetljeća čekanja, izlazak dugo očekivane videoigre Grand Theft Auto 6 zakazan je za 19. studenog ove godine. Budući da su mnogi obožavatelji franšize u međuvremenu odrasli i zasnovali obitelji, pojedini roditelji već uvelike kuju planove kako osigurati neometano vrijeme za igranje.

Obožavatelji su čekali punih trinaest godina na novi nastavak popularnog serijala, a sada je potvrđeno da igra stiže na PlayStation 5 i Xbox Series konzole. Mnogi okorjeli igrači sada se nalaze u potpuno drugačijem životnom razdoblju te imaju malu djecu. Zbog toga su počeli planirati strategije kako bi maksimalno iskoristili dan izlaska, piše DailyStar.

Jedna majka, imenom Bex, podijelila je svoj detaljan raspored koji je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama. Osmislila je plan koji uključuje 24-satno čuvanje djeteta na dan izlaska igre. Njezina ideja brzo se proširila i potaknula druge roditelje na raspravu o usklađivanju obiteljskih obaveza i hobija.

Foto: Rockstar Games

Njezina logika temelji se na tome da će igru početi preuzimati ujutro, a kćer će ostaviti na spavanju kod prijatelja točno u podne. S obzirom na to da preuzimanje na konzoli može potrajati satima, smatra da je to idealno vrijeme.

​- Pitanje za GTA roditelje, što radimo s čuvanjem djece? Prijavila sam kćer za 24-satno spavanje koje počinje u podne na dan izlaska igre - otkrila je Bex u svom videu na TikToku.

​- Na taj način ne gubim vrijeme i nisam bez djeteta, a da ne mogu igrati, ako to ima smisla - objasnila je detaljno svoj plan.

Podijeljena mišljenja na društvenim mrežama

Njezin je video izazvao golem broj komentara ljudi u sličnoj situaciji, od kojih su mnogi podržali njezinu predanost. Neki su priznali da su partneri već zatražili slobodne dane na poslu kako bi nesmetano uživali u igri. Drugi su pak najavili da će naručiti gomilu hrane i preživljavati na grickalicama dok ne istraže cijeli virtualni svijet.

​- Naš sin trebao bi se roditi početkom studenog, tako da mi samo planiramo naizmjence igrati GTA 6, brinuti se o bebi i spavati - glasio je komentar jednog korisnika.

S druge strane, brojni korisnici nisu bili oduševljeni ovom idejom te su žestoko kritizirali njezin pristup roditeljstvu. Smatraju da bi odrasle osobe trebale imati drugačije prioritete u životu.

Foto: Rockstar Games

​- Možda pokušajte biti roditelj i staviti svoju djecu ispred igre te prihvatite da sada imate odgovornosti odraslih - poručio je jedan kritičar.

​- Kao 42-godišnji igrač koji igra videoigre veći dio svog života, ne bih se usudio ostaviti svoju djecu na 24 sata samo da bih igrao videoigru - nadovezao se drugi komentator.

Najskuplja igra svih vremena

Očekivanja od novog nastavka su ogromna jer je prethodnik, Grand Theft Auto V, prodan u više od dvjesto trideset milijuna primjeraka i zaradio više od osam milijardi USD. To ga čini jednim od najprofitabilnijih zabavnih proizvoda ikada stvorenih. Prema nekim procjenama, razvoj novog nastavka koštat će između jedne i dvije milijarde USD.

Koliki je stvarni interes publike pokazuje podatak da je prvi najavni video objavljen krajem 2023. godine prikupio gotovo petsto milijuna pregleda unutar prva 24 sata. Zbog realistične grafike i ozbiljnih tema poput kriminala, stručnjaci poput psihijatra doktora Ibrahima Sablabana upozoravaju na opasnosti izlaganja mlađih igrača takvom sadržaju.

Foto: Rockstar Games

Zato stručnjaci savjetuju roditeljima da koriste kontrole na konzolama kako bi ograničili pristup igri i kontrolirali potencijalnu potrošnju unutar same aplikacije. Naime, očekuje se da će igra imati ocjenu koja označava da je primjerena isključivo za starije od sedamnaest godina, a donosi zrele teme i nasilje.

Glasine koje kruže upućuju na to da bi razvojni studio mogao uvesti sustav za provjeru dobi unutar igre, iako te informacije još uvijek nisu službeno potvrđene. Uz to, priča se da će fizička izdanja zapravo sadržavati samo kod za preuzimanje, što može zbuniti kupce koji nisu navikli na isključivo digitalnu distribuciju.