GTA VI na računala stiže već u 'prvom kvartalu' 2027. godine!

PC igrači neće morati dugo čekati na izlazak igre Grand Theft Auto 6. Prema najnovijim informacijama, najočekivanija igra desetljeća na računala dolazi samo nekoliko mjeseci nakon izlaska verzija za konzole.

Kraće čekanje za PC igrače

Rockstar Games navodno planira izdati PC verziju igre u prvom kvartalu 2027. godine. Verzije za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X/S stižu na tržište 19. studenog ove godine.

Ovo izvješće upućuje na znatno kraće razdoblje čekanja u usporedbi s prethodnim naslovima poznatog studija. Igrači su na PC verziju petog nastavka serijala čekali čak 19 mjeseci, dok je Red Dead Redemption 2 kasnio više od godine dana. Mnogi obožavatelji već slave ovu vijest jer su strahovali od dugog perioda ekskluzivnosti za konzole.

Ostali izdavači videoigara počeli su pomicati datume izlaska svojih igara kako bi izbjegli izravno natjecanje s novim Rockstarovim hitom. Neki naslovi koji su bili planirani za početak iduće godine već su odgođeni jer se očekuje da će GTA 6 dominirati tržištem tjednima nakon izlaska.

Brži dolazak igre na osobna računala mogao bi biti izravan odgovor na tehnološki napredak. Stručnjaci vjeruju da Rockstar želi ubrzati izdavanje zbog sve boljih emulatora za PlayStation 5 koji su dostupni na računalima. Kraći vremenski razmak mogao bi smanjiti stopu piratstva i osigurati da igrači kupe službenu i optimiziranu verziju.

Važan faktor je i mrežna komponenta igre koja godinama donosi ogroman prihod. Kompanija je nedavno dodala opciju igranja uloga za GTA 5 na svoj pokretač na računalima, tri godine nakon kupnje tima koji stoji iza popularnih modifikacija. Čini se da tvrtka planira uključiti mrežni mod tek nakon izlaska PC verzije kako bi ujedinila cijelu bazu igrača.

Važnost tržišta osobnih računala

Tržište videoigara za osobna računala nastavlja snažno rasti. Visoki troškovi razvoja modernih igara tjeraju izdavače da što prije dođu do što većeg broja kupaca, što rezultira smanjenjem perioda ekskluzivnosti za pojedine platforme.

Izvršni direktor tvrtke Take-Two Interactive Strauss Zelnick već je ranije naglasio rastuću važnost PC platforme za njihovo poslovanje. Rockstar Games i Take-Two Interactive još uvijek nisu službeno komentirali glasine o datumu izlaska. Ipak, službena potvrda mogla bi stići 9. studenog za kada je zakazan redoviti sastanak s investitorima.

*uz korištenje AI-ja