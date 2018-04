Far Cry 5 skriva niz trikova za uspjeh, želi da uživate u prirodi

Far Cry 5 prekrasna je i ogromna igra u kojoj vam krajolik teško može dosaditi. Uz to, imat ćete i razloga da je isprobate ispočetka nekoliko puta. Ako ste čitali novosti oko igre u proteklih nekoliko dana, vidjeli ste vjerojatno da ju možete završiti u samo 10-ak minuta, bez ikakvog varanja, već samo ako odbijete uhititi glavnog negativca. To je jedan od nekoliko mogućih završetaka cijele priče u kojoj se borite protiv kulta sudnjeg dana koji vodi karizmatični Joseph Seed.

Nakon uvoda i pravnog početka igre, otkrit ćete da je cijeli Hope County podijeljen u nekoliko glavnih cjelina kojima upravljaju Seedovi, ali i da možete angažirati plaćenike. Kartu ćete otvarati slično kao lani u Ghost Recon Wildlands, jednostavnim dolaskom u nova područja ili pronalaskom samih karata u igri. Plaćenici funkcioniraju kao i članovi tima u Wildlandsu, samo ovdje ste u startu prilično ograničeni njihovim brojem.

E sad, na samom početku igra od vas traži da se pomirite sa situacijom u kojoj jedan kult može zagospodariti ovako velikim krajem, bez da su američke vlasti poslale sve razine vlasti, jer ipak i obični građani praktično žive u okupaciji. Servira vam se objašnjenje da su blokirali ceste (što i možete vidjeti sami), policija dobiva mito, a odsjekli su komunikaciju s vanjskim svijetom.

Kako je igra smještena duboko u zamišljene predjele američke države Montane, ovdje će vas dočekati i poveća količina životinja koje su tu s dobrim razlogom. Prvenstveno, možete ih loviti i prodavati njihove kože. Uz razne misije i rovarenje kroz skladišta 'Preppersa' ovo će biti dobar izvor zarade. Novac će vam biti potreban za razna posebna vozila ili opremu kojom si možete olakšati život u igri, a to je samo jedan od savjeta koji će vam olakšati snalaženje kroz okrug Hope.

Tu su i razne dodatne misije u kojima ćete morati ubiti medvjede koji napadaju voćnjake, no ti isti medvjedi mogu vam tu i tamo pomoći kad se zalete iz šume na članove kulta. Far Cry 5 ipak najviše voli pse, kojih ima posvuda. Ima ih onih loših koji će vas napasti, dobrih, ali najbolji od svih je Boomer. Njega možete otključati pri samom početku igre i to doslovno, jer ćete ga naći u kavezu na farmi bundeva kod Rae-Rae. Nakon kraće borbe, doći ćete u priliku da pomazite Boomera, a on će biti vaš suputnik koji će vas braniti od kultist i drugih životinja, ali i vratiti u život kad zatreba.

Kako je igra ogromna, možete pratiti glavne misije i ciljati na to da je ekspresno završite, ali krenite u istraživanje. Prekrasno dizajniran kraj zove vas da ga obiđete čamcem, avionom ili autima, a uistinu ima toliko toga za vidjeti. Uz to, gotovo svaka osoba koju sretnete imat će neku funkciju ili će vam otvoriti priliku za dodatni quest. Isto tako, razgovarajte s ljudima koje ste oslobodili. Igra od vas želi i da budete raznoliki u rješavanju neprijatelja i misija jer će vas tako nagrađivati skill pointovima koje možete iskoristiti za otključavanje 'perkova'. Ne trošite sve bodove odmah kako ih osvajate. Najpametnije bi bilo sačuvati dovoljno da si otključate spremnike (holsteri) da možete nositi više oružja. Provaljivanje brava (lockpicking) također vam je od velike pomoći jer ćete moći otvoriti sefove koji kriju dodatni novac te popravljanje vozila (repair torch) što je korisno osobito kod misija kad morate ukrasti cisterne. Naime, oštećene cisterne morate popraviti prije nego nastavite vožnju. Dobro je znati i da na izborniku s oružjem možete otvoriti dodatni izbornik s napicima koji vam pojačavaju brzinu, obranu, otpornost na napade.

E sad, igra je ogromna i vizualno spektakularna, ali to je jedan od načina i da sakriju rupe u radnji. Seedovi 'briju' na vjeru, ali nije jasno ukazano o kojoj se vjeri radi, iako sve sugerira da su kršćani. Oni su ekstremisti, ali opet u kultu imamo ljude svih rasa te muškarce i žene. Protivnici koje morate ubiti u raznim bazama prilično su bezlični, ali jako dobro naoružani za jedan pitomi kraj. Kao način vrbovanja ljudi u kult koriste se droga ili nasilje, što baš i nije dobar znak za neki kult. Tako da u konačnici imamo protivnike koji izgledaju kao loše napisani zlikovci koji se nikome (potencijalnim kupcima igre) ne žele baš do kraja zamjeriti, a to je ono što dobar zlikovac mora imati. Emociju zbog koje ti je jasno zašto on to radi ili zašto se ti želiš boriti protiv njega. Međutim, njihova motivacija nije toliko važna kad u borbu protiv njih možemo krenuti na gomilu načina, a sve na kraju izgleda kao dobra zabava iz Plaćenika.