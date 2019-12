FBI upozorio na FaceApp: To je rusko, može biti prava prijetnja

FBI je i službeno rekao da popularna aplikacija za starenje FaceApp i druge mobilne aplikacije iz Rusije predstavlja "potencijalnu protuobavještajnu prijetnju".

To su napisali u odgovoru američkom senatoru Chucku Schumeru koji je zatražio istragu oko ove aplikacije koja je ovog ljeta zapalila internet zbog sjajnih mogućnosti kojima su ljudi mogli dodati nekoliko desetljeća svome licu. No u isto vrijeme aplikacija je potaknula i niz pitanja oko privatnosti.

And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5