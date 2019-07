Panika zbog FaceAppa: Jeste li dali sve svoje podatke Rusima?

Društvene mreže 'gore' zbog aplikacije FaceApp putem koje se može pogledati kako će netko izgledati kada ostari i lice mu 'preplave' bore. Aplikacija iz ruske tvrtke Wireless Lab je već ranije imala svoj viralan trenutak, no ovaj put se mnogi stručnjaci pitaju što je s privatnošću i radi li aplikacija na tome da zaštiti podatke korisnika pametnog telefona.

Sve je počelo 'tweetom' developera aplikacija Joshuom Nozzijem koji je ukazao na to da aplikacija u isti tren kad je upalite, uploada vaše fotografija bez pitanja na svoj server.

BE CAREFUL WITH FACEAPP - the face aging fad app. It immediately uploads your photos without asking, whether you chose one or not. https://t.co/LlqkDpy4ZO

Neki stručnjaci sigurnosti na internetu kažu da nema dokaza da se aplikacija teko ponaša te da FaceApp nudi korisniku da odabere fotografiju na koju želi staviti filter.

Nažalost, sama aplikacija ne objašnjava išta po tom pitanju u svojim pravilima o privatnosti, a ne spominje niti kako obrađuje fotografije na svom serveru.

Odvjetnica Elizabeth Potts Weinstein na Twitteru je upozorila na uvjete korištenja aplikacije u kojima je pronašla zabrinjavajuće informacije.

Svi koji instaliraju aplikaciju i prihvate uvjete korištenja FaceAppu daju "stalnu, neopozivu, besplatnu i na razini svijeta" dozvolu za "korištenje, reprodukciju, modificiranje, adaptiranje objavu, prevođenje i stvaranje drugih dijela" od vašeg sadržaja.

If you use #FaceApp you are giving them a license to use your photos, your name, your username, and your likeness for any purpose including commercial purposes (like on a billboard or internet ad) -- see their Terms: https://t.co/e0sTgzowoN pic.twitter.com/XzYxRdXZ9q