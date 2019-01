Fejs spaja sve: S Messengera ćete slati poruke u WhatsApp

Mark Zuckerberg ima novi veliki plan za Facebook, a to je integracija njihovih servisa za slanje poruka - WhatsAppa, Messengera i Instagrama.

Kako je objavio New York Times, svaka aplikacija bi i dalje funkcionirala samostalno, ali velika promjena stigla bi u pozadini. To znači da bi korisnici koji možda koriste samo jednu od njih mogli komunicirati s drugima koji se nalaze u Facebookovoj mreži različitih digitalnih proizvoda. Takav zahvat značio bi i da će tisuće radnika morati promijeniti kako svaka od ovih aplikacija radi na svojoj osnovnoj razini, a plan je da to naprave krajem ove ili početkom sljedeće godine.

Ako bi omogućili tu komunikaciju sada razdvojenih platformi, Facebook se nada da bi korisnici bili više uz njih i to koristili kao primarni alat za komunikaciju. S druge strane, oglašivačima bi mogli komunicirati da ljudi uz njih provode više vremena i tako bolje kotirati na tržištu gdje su im glavni protivnici Google i Apple sa svojim rješenjima, prenosi Verge.