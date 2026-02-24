Obavijesti

Tech

Komentari 0
POVEĆAN BROJ UPITA

Fond stopirao prijave za e-vozila: Uskoro siže novi rok!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Fond stopirao prijave za e-vozila: Uskoro siže novi rok!
Punjenje električnog automobila | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Hrvatska obrtnička komora priopćila je u utorak da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zbog povećanog broja upita potencijalnih prijavitelja, odgodio početak zaprimanja prijava na natječaj za kupnju novih vozila na alternativna goriva, koji je trebao započeti danas

Admiral

Većina zaprimljenih upita, navodi se u priopćenju, odnosi se na ishođenje dokumenta o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD) koji treba priložiti u sklopu prijavne dokumentacije. U prethodnim postupcima taj dokument bio je jedan od najčešćih razloga odbijanja prijava. Također, prema dostupnim informacijama, pojedini prijavitelji suočeni su s poteškoćama u pribavljanju obvezne dokumentacije od nadležnih institucija i dobavljača, kaže HOK.

Dodaje da se zbog tih administrativno-procesnih razloga odgodom roka želi unaprijediti kakvoća zaprimljenih prijava te omogućiti ravnopravan pristup svim zainteresiranim prijaviteljima, uz poštivanje načela jednakog tretmana.

U priopćenju se navodi i kako će novi rok za podnošenje prijava biti objavljen na mrežnim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tijekom ovoga tjedna.

JEFTINIJA PONUDA U NJEMAČKOJ Najjeftiniji električni auti u Njemačkoj, ovo je 10 modela koji se vrte na dnu liste cijena
Najjeftiniji električni auti u Njemačkoj, ovo je 10 modela koji se vrte na dnu liste cijena

Nadalje, početno predviđen rok za završetak projekta i dostavu cjelokupne dokumentacije potrebne za isplatu sredstava produžen je s 31. svibnja na 31. srpnja 2026. godine. Taj rok primjenjuje se na korisnike koji su pravo na sredstva ostvarili prema Javnom pozivu za kupnju novih vozila na alternativna goriva iz 2025. godine, kao i na korisnike kojima će sredstva biti odobrena po predstojećem javnom pozivu, kaže se u objavi HOK-a.

HOK napominje da je više puta informirao svoje članove odnosno potencijalne prijavitelje, o problemu neusklađenosti NKD-a.

Kako bi mogli dostaviti odgovarajući dokument za prijavu na Javni poziv za kupnju novih vozila na alternativna goriva, prema tumačenju FZOEU-a prijavitelji su dužni dostaviti dokaz o razvrstavanju djelatnosti prema NKD-u 2025 te bi stoga svi oni koji planiraju prijavu, a kod kojih usklađivanje nije provedeno, to trebali zatražiti. U protivnom, to bi mogao biti kriterij koji bi ih mogao isključiti iz odabira.

POVRATAK TIPKI Kraj touchscreen ere u autima? EU i Kina traže više fizičkih tipki
Kraj touchscreen ere u autima? EU i Kina traže više fizičkih tipki

Usklađivanje se može provesti putem e-Građana, aplikacije e-Obrt ili osobno u nadležnom upravnom tijelu prema mjestu sjedišta obrta. 

Nakon što se promjena provede, donosi se rješenje i izdaje nova obrtnica, a službeni izvadak iz Obrtnog registra moguće je preuzeti online.

U službenom izvatku tada će biti navedeno razvrstavanje prema NKD 2025., a što se smatra odgovarajućim dokumentom za potrebe javnog poziva, kaže se u objavi HOK-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrili novu vrstu dinosaura
NEVJEROJATNO

Otkrili novu vrstu dinosaura

Fosil star otprilike 125 milijuna godina pripadao je mladoj jedinki biljojeda iz skupine iguanodonta, a pronađen je u geološkoj formaciji Yixian na sjeveroistoku Kine
Najjeftiniji električni auti u Njemačkoj, ovo je 10 modela koji se vrte na dnu liste cijena
JEFTINIJA PONUDA U NJEMAČKOJ

Najjeftiniji električni auti u Njemačkoj, ovo je 10 modela koji se vrte na dnu liste cijena

Njemačko tržište je trenutno jedno od najzanimljivijih za lov na jeftiniji električni auto, jer se na dnu ponude vrte jaki proizvođački popusti i akcije. U ovoj galeriji su modeli koji se izdvajaju kao najpovoljniji, uz okvirne cijene nakon popusta i poticaja koji se mogu ostvariti. Dio cijena je označen kao ‘income dependent’, što znači da se veže uz uvjete za njemačke potpore, pa nije isto za sve kupce. Usporedba je korisna i za nas jer se dio tih auta kasnije pojavi u Hrvatskoj kroz uvoz iz Njemačke, a i kod nas se cijene najčešće spuste tek kad dođu akcije ili poticaji. Uz to, mnogi Hrvati ionako gledaju Njemačko tržište pa naručuju aute od tamo.
'Jednom struja, uvijek struja': Evo koliko vlasnika električnih auta ostaje pri svom izboru
STRUJA OSVOJILA KORISNIKE

'Jednom struja, uvijek struja': Evo koliko vlasnika električnih auta ostaje pri svom izboru

Prema najnovijem istraživanju, 96% vlasnika električnih auta kaže da bi i sljedeći auto opet bio električni, čak i bez poticaja koji su ranije igrali veliku ulogu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026