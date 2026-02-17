Obavijesti

Galerija

Komentari 0
KOJIM AUTIMA PADA CIJENA?

FOTO Ako ne želite da vaš novi auto brzo izgubi na vrijednosti, izbjegavajte ove modele

Kad kupite novi auto, prva stvar koja mu se dogodi je pad vrijednosti, već čim izađe iz salona. Taj ‘minus’ kroz godine zove se deprecijacija i često je veći trošak od servisa ili goriva, pogotovo kod skupljih modela. Zato dio kupaca radije traži rabljeni primjerak, jer je netko drugi već odradio najveći pad cijene. Ovdje donosimo listu modela koji u pet godina gube najviše, a to je koristan popis i za one koji kupuju novo i za one koji love povoljan rabljeni auto.
FOTO Ako ne želite da vaš novi auto brzo izgubi na vrijednosti, izbjegavajte ove modele
Tesla Model S Prosječna cijena novog bila je 120.490 dolara, a prosječna cijena rabljenog 46.359 dolara. Pad vrijednosti je 61,53 posto, odnosno oko 74.132 dolara. | Foto: tesla.com
1/19
Tesla Model S Prosječna cijena novog bila je 120.490 dolara, a prosječna cijena rabljenog 46.359 dolara. Pad vrijednosti je 61,53 posto, odnosno oko 74.132 dolara. | Foto: tesla.com
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026