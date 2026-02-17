FOTO Ako ne želite da vaš novi auto brzo izgubi na vrijednosti, izbjegavajte ove modele

Kad kupite novi auto, prva stvar koja mu se dogodi je pad vrijednosti, već čim izađe iz salona. Taj ‘minus’ kroz godine zove se deprecijacija i često je veći trošak od servisa ili goriva, pogotovo kod skupljih modela. Zato dio kupaca radije traži rabljeni primjerak, jer je netko drugi već odradio najveći pad cijene. Ovdje donosimo listu modela koji u pet godina gube najviše, a to je koristan popis i za one koji kupuju novo i za one koji love povoljan rabljeni auto.
Tesla Model S
Prosječna cijena novog bila je 120.490 dolara, a prosječna cijena rabljenog 46.359 dolara. Pad vrijednosti je 61,53 posto, odnosno oko 74.132 dolara.
| Foto: tesla.com
Tesla Model X
Prosječna cijena novog bila je 129.990 dolara, a rabljenog 58.198 dolara. Pad vrijednosti je 55,23 posto, odnosno oko 71.792 dolara.
| Foto: Tesla
Tesla Model Y
Prosječna cijena novog bila je 67.990 dolara, a rabljenog 29.480 dolara. Pad vrijednosti iznosi 56,64 posto ili oko 38.510 dolara.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Tesla Model 3
Prosječna cijena novog bila je 54.990 dolara, a rabljenog 25.675 dolara. Pad vrijednosti je 53,31 posto, odnosno oko 29.315 dolara.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Volkswagen ID.4
Prosječna cijena novog bila je 45.320 dolara, a rabljenog 22.057 dolara. Pad vrijednosti iznosi 51,33 posto ili oko 23.264 dolara.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Mercedes Benz EQS Sedan
Prosječna cijena novog bila je 125.950 dolara, a rabljenog 61.960 dolara. Pad vrijednosti je 50,81 posto, odnosno oko 63.990 dolara.
| Foto: Mercedes Benz
Maserati Levante
Prosječna cijena novog bila je 116.250 dolara, a rabljenog 60.251 dolara. Pad vrijednosti iznosi 48,17 posto ili oko 55.999 dolara.
| Foto: Stellantis
Audi e tron GT
Prosječna cijena novog bila je 122.400 dolara, a rabljenog 63.568 dolara. Pad vrijednosti je 48,07 posto, odnosno oko 58.833 dolara.
| Foto: Audi Hrvatska
Jaguar I Pace
Prosječna cijena novog bila je 69.900 dolara, a rabljenog 36.793 dolara. Pad vrijednosti je 47,36 posto, odnosno oko 33.107 dolara.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
BMW iX
Prosječna cijena novog bila je 83.200 dolara, a rabljenog 43.757 dolara. Pad vrijednosti iznosi 47,41 posto ili oko 39.443 dolara.
| Foto: BMW Tomić
Nissan Leaf
Prosječna cijena novog bila je 32.400 dolara, a rabljenog 17.401 dolara. Pad vrijednosti iznosi 46,29 posto ili oko 14.999 dolara.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Ford Mustang Mach E
Prosječna cijena novog bila je 52.945 dolara, a rabljenog 28.523 dolara. Pad vrijednosti je 46,13 posto, odnosno oko 24.423 dolara.
| Foto: Ivan Klekar
Lexus UX300e
Cijena novog £50,995, vrijednost nakon 3 godine i 36.000 milja £16,550, pad cijene £34,445, zadržana vrijednost 32.5%
| Foto: Lexus
Peugeot e 208
Cijena novog £29,950, vrijednost nakon 3 godine i 36.000 milja £9,925, pad cijene £20,025, zadržana vrijednost 33.1%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Audi A8
Cijena novog £82,485, vrijednost nakon 3 godine i 36.000 milja £25,900, pad cijene £56,585, zadržana vrijednost 31.4%
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Lucid Air
Prosječna cijena novog bila je 128.200 dolara, a rabljenog 58.029 dolara. Pad vrijednosti iznosi 54,74 posto ili oko 70.172 dolara.
| Foto: lucidmotors
Polestar 2
Prosječna cijena novog bila je 47.900 dolara, a rabljenog 22.760 dolara. Pad vrijednosti iznosi 52,48 posto ili oko 25.140 dolara.
| Foto: Polestar
Chevrolet Trailblazer
Prosječna cijena novog bila je 24.600 dolara, a rabljenog 11.811 dolara. Pad vrijednosti je 51,99 posto, odnosno oko 12.789 dolara.
| Foto: Chevrolet