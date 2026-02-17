KOJIM AUTIMA PADA CIJENA? FOTO Ako ne želite da vaš novi auto brzo izgubi na vrijednosti, izbjegavajte ove modele

Kad kupite novi auto, prva stvar koja mu se dogodi je pad vrijednosti, već čim izađe iz salona. Taj ‘minus’ kroz godine zove se deprecijacija i često je veći trošak od servisa ili goriva, pogotovo kod skupljih modela. Zato dio kupaca radije traži rabljeni primjerak, jer je netko drugi već odradio najveći pad cijene. Ovdje donosimo listu modela koji u pet godina gube najviše, a to je koristan popis i za one koji kupuju novo i za one koji love povoljan rabljeni auto.