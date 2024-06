FOTO Isprobali smo Honor 200 Pro: Prvi dojmovi s telefonom koji želi biti 'kralj portreta'

Honor je u Parizu prije nekoliko dana predstavio novu seriju telefona (Honor 200, 200 Lite i 200 Pro) kojom po cijeni pripadaju srednjoj klasi, no puno toga na ovim telefonima ima znatno veće ambicije. To se najbolje vidi na Honoru 200 Pro, najatraktivnijem uređaju iz ovog trojca, koji će vjerojatno biti i najpoželjniji, a s kojim smo se i družili proteklih nekoliko dana.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Portreti su ono na što se fokusirao ovaj telefon, a kako bi usavršili svoje znanje, Honor i poznati Studio Harcourt udružili su snage. Pariški studio za fotografiju poznat je po svojim kultnim fotografijama Alaina Delona, Brigitte Bardot, Marlene Dietrich, Salvadora Dalija. Upravo od njih Honor je učio tajne odličnih portreta te su zajedno osmislili i posebne algoritme pod oznakom ‘Harcourt’. Radi se o tri različita moda (klasik - crno bijeli, vibrantno i boja). Glavnu riječ kod kamera vode dvije kamere od 50 mpx sa stražnje strane, a to su glavna s f/1,9 blendom te telefoto kamera s 2,5x optičkim uvećanjem. Obje imaju OIS, a društvo im radi 12 mpx širokokutna kamera. Sve su te kamere smještene unutar modula koji nema standardni oblik, a podsjeća na atrij iz Gaudijeve kuće Mila u Barceloni. Na prednjoj strani je pak 50 mpx selfie kamera s dubinskim senzorom od 2 mpx.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija snimljenih tijekom par dana s ovim telefonom, ali i portrete s novim Harcourt algoritmima.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Uz ovalni modul kamera, svakako se ističe stražnja ‘mjesečevo bijela’ poleđina koja je bila na testnom uređaju. Telefon je zaobljen s prednje i stražnje strane, pa usprkos ekranu od 6,78 inča djeluje relativno kompaktno u ruci, odnosno jako je ugodan za korištenje. Na dnu telefona su USB-C, SIM utor i zvučnik, a još jedan je pri vrhu telefona, gdje se nalazi i infracrveni senzor. Na desnoj su strani tipke za uključivanje i glasnoću, dok je brzi senzor otiska prsta ispod ekrana. Telefon je tanak samo 8,2 mm i težak je 199 grama. Nakon nekoliko dana s njim, teško je reći da on spada u srednju klasu uređaja, iznimno je čvrst i ostavlja dojam kvalitete svaki put kad ga koristite.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran nastavlja tu priču, ali danas to praktično postaje posvuda standard. Tako i Honor 200 Pro dolazi s odličnim AMOLED ekranom koji podržava HDR, 120 Hz osvježenje slike i deklariranih maksimalnih 4000 nita svjetline. Sav sadržaj, bez obzira jesu li to igre ili filmovi, izgleda odlično na ovom ekranu, a jedino mi smeta malo veći otvor za prednju dvostruku kameru. No, to je stvar na koju bi se nakon nekog vremena navikli. Nisam doživio ni slučajne dodire na rubovima zakrivljenog ekrana.

Pogoni ga Snapdragon 8s Gen3 čipset, a ova oznaka ‘s’ ovdje je ključna jer znači da se radi o najnovijem Snapdragon procesoru, ali nešto slabijih performansi i slabijim grafičkim čipom. Kako telefon ima 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije, ni u jednom trenu tijekom nekoliko dana s telefonom nije se osjetilo da je to nešto slabiji čipset. Štoviše, sve radi iznimno glatko i brzo, a telefon se lakoćom nosi i sa igrama. Realnost je da će testovi pokazati da je ovo negdje na razini lanjskog Snapdragona 8 Gen2, no prosječni korisnik to neće ni doživjeti. Uz sve to, nisam uočio da se telefon grije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dolazi s Magic OS 8 softverom preko Androida 14 i rješenjima koja smo vidjeli i na ranijem Magic Pro 6 telefonu, poput Magic Portala kojem šire i popis podržanih aplikacija. Tu je i nekoliko Honorovih aplikacija koje možete koristiti, ili zamijeniti onima koje inače koristite za istu stvar. Odlična stvar su tri godine velikih ažuriranja Androida te četiri godine sigurnosnih nadogradnji.

Honor je i ovdje ugradio svoju silicij-ugljičnu bateriju od 5200 mAh, i impresivno je da je u ovako tanko kućište stala tolika baterija koja uz to podržava 100W punjenje preko žice i 66W bežično punjenje. Kroz par dana s telefonom, baterija je lakoćom izdržala i dobar dio drugog dana korištenja, a uz umjereno korištenje, vrlo lako ćete izgurati kroz dva dana bez punjenja.