FOTO Isprobali smo Samsung Odyssey G8: OLED blještavilo za šareni užitak u igranju

Samsung Odyssey OLED G81SF pozicionira se kao jedan od najnaprednijih gaming monitora današnjice. Riječ je o 27-inčnom 4K QD-OLED modelu s frekvencijom osvježavanja od 240 Hz, namijenjenom korisnicima koji traže maksimalnu kvalitetu prikaza i iznimnu brzinu. No, za 4K igranje na ovom monitoru ćete uz moćnu grafičku karticu trebati pripremiti i barem 850 eura, jer je toliko najniža cijena monitora.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Vizualno, Odyssey OLED G81SF ostavlja dojam ozbiljnog, premium proizvoda, a prati i prepoznatljivi izgled Odyssey serije. Tanki rubovi oko zaslona, diskretno oblikovano kućište i iznimno čvrsto metalno postelje stvaraju minimalističko futuristički izgled koji se lako uklapa u različita okruženja, od gamerskih do uredskih.

Kvaliteta izrade je na visokoj razini, a monitor djeluje čvrsto i pouzdano.

Vrlo se jednostavno i brzo spajaju baza, stalak i sam panel, a zahvaljujući metalnom postolju, nećete ga tek tako moći pomaknuti na stolu. Monitor omogućuje podešavanje visine, nagiba i zakretanja, pa ćete vrlo jednostavno naći idealni kut za uživanje u igrama ili radu. Sviđa mi se što ekran prilično glatko klizi po visini.

Značajke

Ergonomija i povezivost u praksi nisu uvjerljivi kao ostatak izrade. Iako monitor nudi solidne mogućnosti fizičkog podešavanja, upravljanje izbornikom nije baš tako elegantno. Joystick je smješten na stražnjoj strani kućišta pored svih ulaza/izlaza i njegovo korištenje često je nezgrapno. Puno mi prirodnije djeluje kad je navigacijska tipka u kutu ekrana (straga) ili ispod samog ekrana. Ovako trebate zavlačiti ruku i ciljati iza monitora kad želite nešto mijenjati u postavkama. Navigacija kroz izbornike zbog toga djeluje nepotrebno kompliciranije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Straga se nalazi priključak za napajanje koji se spaja na adapter na podu, a tu su još DisplayPort te dva HDMI ulaza, jedan USB-B i dva USB-A izlaza te priključak za slušalice (3,5mm). Prava je šteta što nisu dodali i USB-C konekciju, što je danas prilično standardno među monitorima, a olakšalo bi i rad s dodatnim laptopom. No, sve u svemu, ovo će biti prilično dovoljno da povežete konzole (ako ih imate više) i računalo na ovaj ekran.

Osim USB-C konekcije, monitoru nedostaju i KVM funkcionalnosti, što bi bilo razumno očekivati po ovoj cijeni, a nema ni Smart značajki koje smo vidjeli na nekim drugim Samsung monitorima. No, to ovdje i nije u fokusu, ovaj je monitor ipak fokusiran na performanse i odličnu sliku.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Monitor nema ugrađene zvučnike i čut ćete samo tišinu ako vam se zvuk u Windowsima automatski prebaci na monitor kao izvor pa trebate vratiti nazad na glavni izvor. Kontrole monitora imaju mogućnost reguliranja glasnoće, ali to se odnosi samo na slušalice, ako ih imate spojene.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Straga se nalazi i LED prsten kojem u postavkama možete odrediti način na koji će raditi i osvijetlit će zid koji se nalazi iza vas. Na mom tamnom zidu to se i ne vidi previše, no u mračnoj prostoriji ćete dobiti malo šarenila na zidu.

Kvaliteta slike

Kvaliteta slike je područje u kojem ovaj monitor bez zadrške opravdava svoju cijenu. QD-OLED panel donosi iznimno duboke crne tonove, gotovo beskonačan kontrast i vrlo bogate, zasićene boje.

HDR sadržaj izgleda izrazito impresivno, s jasnim isticanjem svijetlih detalja i snažnim kontrastom u tamnim scenama. Pri 4K rezoluciji na 27 inča slika je izuzetno oštra, a prikaz teksta i sitnih detalja ostaje vrlo čist uz fantastičnih 166 ppi.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Opći dojam je da je slika jednostavno odlična, bez obzira koristi li se monitor za igre, multimediju ili svakodnevni rad.

U igrama Odyssey OLED G81SF pokazuje sve prednosti OLED tehnologije. Brzina odziva piksela je praktički trenutna, bez vidljivog zamućenja ili ghostinga, dok 240 Hz osvježavanje osigurava iznimno glatko iskustvo. Kako je ovo 4K monitor, trebat će vam i dovoljno snažna grafička kartica kako bi izvukli maksimum od onoga što monitor može prikazati. Igrate li se na konzolama, tu je i VRR podrška za PlayStation i Xbox, ali limitirana na 120 Hz.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Brzi pokreti ostaju jasni i čisti čak i u najzahtjevnijim scenama. U svakodnevnom radu monitor se jednako dobro snalazi, a oštrina prikaza i stabilnost slike pridonose ugodnom dugotrajnom korištenju.

Kako bi spriječili i smanjili mogućnost burn-in efekta, boljke OLED monitora, Samsung je ugradio Safeguard+ rješenja koja uključuju dinamičko hlađenje panela, algoritam koji prati osvjetljenje i temperaturu, detekciju logotipa i taskbara te smanjuje njihovo osvjetljenje, ali i screen saver koji smanjuje osvjetljenje nakon razdoblja neaktivnosti. Uz sve to, nisam tijekom par tjedana s monitorom bio u situaciji da me upozori da je vrijeme za ugasiti panel.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Mat antirefleksna površina učinkovito smanjuje odsjaje u svijetlim prostorijama, što je velika prednost u stvarnim uvjetima korištenja.

Ipak, u određenim uvjetima osvjetljenja crne površine mogu poprimiti blago ljubičasti ton, što je poznata karakteristika QD-OLED panela. Taj efekt neće svima biti jednako primjetan, ali ga je moguće uočiti, osobito u tamnijim scenama s jakim ambijentalnim svjetlom.

