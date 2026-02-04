FOTO Hrvatski Top 20: Ovo su najprodavaniji auti u siječnju

U Hrvatskoj je u siječnju prodano 3.946 novih putničkih automobila što je 11,5 posto manje nego u siječnju 2025., podaci su o novim registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus. U prvom mjesecu ove godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 515, pa taj proizvođač drži oko 13 posto ukupnog hrvatskog tržišta. Drugi je Volkswagen koji je prodao tek jedno vozilo manje, treća je Toyota s prodajom od 306 automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 7,7 posto.
Toyota Yaris, 51 registracija u siječnju 2026., klasični gradski model u top 20
Toyota Yaris, 51 registracija u siječnju 2026., klasični gradski model u top 20 |
Toyota Yaris, 51 registracija u siječnju 2026., klasični gradski model u top 20
Opel Frontera, 51 registracija u siječnju 2026., isti učinak kao MG ZS i Yaris
MG ZS, 51 registracija u siječnju 2026., zanimljiv rezultat kineskog brenda
Toyota Yaris Cross, 55 registracija u siječnju 2026., popularan gradski crossover
Dacia Sandero, 57 registracija u siječnju 2026., jedan od najtraženijih jeftinijih modela
Ford Kuga, 59 registracija u siječnju 2026., dobro drži sredinu poretka
Volkswagen T Roc, 61 registracija u siječnju 2026., jak rezultat u kompaktnom SUV segmentu
Kia Sportage, 62 registracije u siječnju 2026., ostaje među najtraženijima u klasi
Dacia Duster, 63 registracije u siječnju 2026., dobar omjer cijene i prostora
Škoda Karoq, 67 registracija u siječnju 2026., još jedan Škodin SUV u vrhu
Kia Stonic, 69 registracija u siječnju 2026., mali crossover u top 10
Opel Corsa, 77 registracija u siječnju 2026., najjači mali auto na listi
Škoda Kodiaq, 81 registracija u siječnju 2026., veći SUV s jakom potražnjom
Hyundai Tucson, 83 registracije u siječnju 2026., stabilan favorit u C SUV klasi
Škoda Kamiq, 90 registracija u siječnju 2026., kompaktni SUV koji dobro prolazi u gradovima
Volkswagen Tiguan, 92 registracije u siječnju 2026., jedan od najtraženijih većih SUV modela
Suzuki SX4, 112 registracija u siječnju 2026., visoko četvrto mjesto
Suzuki Vitara, 132 registracije u siječnju 2026., SUV koji stalno drži vrh
Škoda Octavia, 163 registracije u siječnju 2026., i dalje vrlo jaka u flotama i obiteljima
Volkswagen T Cross, 190 registracija u siječnju 2026., najprodavaniji model mjeseca
