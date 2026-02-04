Obavijesti

FOTO Hrvatski Top 20: Ovo su najprodavaniji auti u siječnju

U Hrvatskoj je u siječnju prodano 3.946 novih putničkih automobila što je 11,5 posto manje nego u siječnju 2025., podaci su o novim registracijama koje u srijedu prenosi agencija Promocija Plus. U prvom mjesecu ove godine najviše novih putničkih vozila prodala je Škoda, njih 515, pa taj proizvođač drži oko 13 posto ukupnog hrvatskog tržišta. Drugi je Volkswagen koji je prodao tek jedno vozilo manje, treća je Toyota s prodajom od 306 automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 7,7 posto.
