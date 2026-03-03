FOTO Ključni telefon za Apple: Stigao iPhone 17e, evo što nudi

Apple je u ponedjeljak predstavio novi, jeftini model svog pametnog telefona, iPhone 17e, čime nastavlja širiti svoju ponudu i odgovarati na zabrinutost da tvrtka zaostaje u utrci umjetne inteligencije. Novi uređaj, čija cijena kreće od 599 američkih dolara, donosi nekoliko ključnih poboljšanja u odnosu na prošlogodišnji model i pozicionira se kao strateški proizvod za privlačenje šireg kruga korisnika.

Ovaj potez predstavlja nastavak strategije započete s modelom iPhone 16e, signalizirajući da Apple planira redovitije osvježavati svoju ponudu u srednjem cjenovnom rangu, vjerojatno potaknut povećanom potražnjom za jeftinijim uređajima. Prednarudžbe za novi model kreću 4. ožujka, a u trgovinama će se naći od 11. ožujka.

Foto: Apple

Poznati dizajn s ključnim nadogradnjama

Na prvi pogled, iPhone 17e zadržava poznati dizajn s aluminijskim okvirom i 6,1-inčnim Super Retina XDR OLED zaslonom. Ipak, donosi nekoliko značajnih promjena. Uz standardnu crnu i bijelu boju, sada je dostupna i nova nježno ružičasta (Soft Pink) opcija. Prednja strana zaštićena je novim staklom Ceramic Shield 2, za koje Apple tvrdi da nudi tri puta bolju otpornost na ogrebotine.

Najveća novost, koja će zasigurno obradovati mnoge korisnike, jest uvođenje MagSafe tehnologije. Ovo je prvi put da Appleov povoljniji model dobiva podršku za magnetsko bežično punjenje snagom do 15W, što omogućuje brže punjenje i korištenje čitavog ekosustava MagSafe dodataka poput novčanika i postolja. Još jedna važna nadogradnja je udvostručeni početni kapacitet pohrane, koji sada iznosi 256 GB po istoj početnoj cijeni, što je realno i minimum u današnje vrijeme.

Foto: Apple

Snaga perjanice u povoljnijem paketu

Ispod poklopca, iPhone 17e krije istu snagu kao i znatno skuplji iPhone 17. Pokreće ga najnoviji Appleov čip A19, izrađen na 3-nanometarskoj tehnologiji. Iako ima neznatno slabiji grafički procesor s četiri jezgre u odnosu na pet jezgri u standardnom modelu, to je razlika koju većina korisnika neće primijetiti u svakodnevnom radu. Ovaj čip osigurava vrhunske performanse, fluidan rad i dugogodišnju softversku podršku.

Uređaj je opremljen i novim C1X mobilnim modemom, koji, prema tvrdnjama tvrtke, nudi do dva puta veće brzine prijenosa podataka u usporedbi s prethodnikom. Što se tiče autonomije, Apple navodi trajanje baterije do 26 sati videoreprodukcije, što je na razini prošlogodišnjeg modela koji se već dokazao kao iznimno izdržljiv.

Kamera i zaokret prema umjetnoj inteligenciji

Foto: Apple

Sustav kamera također je doživio značajno poboljšanje. Glavna kamera sada ima 48-megapikselni Fusion senzor, sličan onome u standardnom modelu iPhone 17. Zahvaljujući visokoj rezoluciji, kamera omogućuje 2x zumiranje bez gubitka kvalitete jednostavnim izrezivanjem dijela senzora.

Ipak, prava snaga hardvera leži u njegovoj ulozi pokretača Appleove AI strategije. Snažan A19 čip sa 16-jezgrenim Neural Engineom i osam gigabajta radne memorije ključni su za potpuno iskorištavanje platforme Apple Intelligence. To znači da će korisnici iPhonea 17e imati pristup svim naprednim AI funkcijama, poput alata Clean Up za uklanjanje neželjenih objekata s fotografija, prijevoda uživo ili značajno pametnije Siri. Upravo je ovaj model ključan za Appleov cilj da svoje AI mogućnosti učini dostupnima korisnicima starijih uređaja koji razmišljaju o nadogradnji. Naravno, kako bi se zadržala niža cijena, neki elementi skupljih modela su izostavljeni, pa tako iPhone 17e nema Dynamic Island niti ProMotion zaslon.