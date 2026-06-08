FOTO Ovo je 10 najprodavanijih auta u Hrvatskoj u svibnju. Prvi put je među njima jedan Kinez
Hrvatsko tržište novih automobila u svibnju je pokazalo jasne favorite među kupcima. Fokus prodajnih ljestvica ovaj put stavljamo na najuspješnije marke, temeljeno na prodaji njihovih najpopularnijih modela. Za vodeća tri modela dostupni su i točni prodajni rezultati, a listu predvodi Volkswagen T Cross, kojeg prate Opel Frontera i Škoda Octavia. Na listu najprodavanijih marki u mjesecu po prvi put je ušao i neki kineski brend, jer ovaj put BYD zauzima 10. mjesto.