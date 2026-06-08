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Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!

Piše Tin Žigić,
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Ovo su najprodavaniji auti u svibnju. Veliko iznenađenje jednog kineskog modela!
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Foto: Profimedia/promocija plus

Hrvatsko tržište auta gori: svibanj donio rekord, a BYD prvi put upao među top 10 i šokirao konkurenciju

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Hrvatsko tržište novih automobila ima iznimno uspješnu godinu. Svibanj je potvrdio snažan rast prodaje i donio značajne promjene u poretku. Po prvi put u povijesti, kineski proizvođač BYD probio se među deset najboljih, dok ukupne brojke sugeriraju da bi 2026. mogla srušiti sve dosadašnje prodajne rekorde.

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Foto: Volkswagen

Svibanj za pamćenje: Volkswagen na vrhu, BYD dijeli deseto mjesto s Audijem

U svibnju je, prema podacima agencije Promocija plus, registriran 9.451 novi automobil, što je najbolji rezultat u zadnje dvije godine i rast od 10,78 posto u odnosu na lani. Na vrhu ljestvice je Volkswagen s 1.479 vozila, a slijedi ga Škoda s 1.340 komada. Ipak, najveće iznenađenje je ulazak kineskog BYD-a u top deset. S 260 prodanih vozila, podijelio je deseto mjesto s Audijem, čime je postao prvi kineski brend kojem je to uspjelo u Hrvatskoj. Ovaj uspjeh potvrđuje sve snažniji utjecaj proizvođača iz Kine.

Foto: Promocija Plus

Godina snažnog rasta i dominacija poznatih imena

Trend rasta očit je tijekom cijele godine. U prvih pet mjeseci 2026. prodano je 36.654 novih automobila, što je povećanje od 6,7 posto u usporedbi s istim razdobljem lani. Na vrhu ukupnog poretka i dalje dominiraju etablirani igrači. Škoda je zadržala vodeću poziciju s 4.579 prodanih vozila, dok je Volkswagen odmah iza nje s 4.203. Zajedno, ove dvije marke drže više od četvrtine tržišta. Treći je Opel s 2.809 vozila, a slijede ga Renault i Suzuki. Na godišnjoj ljestvici, BYD se s 2,27 posto udjela nalazi na solidnom dvanaestom mjestu.

VW T-Cross najtraženiji model, hibridi najpopularniji pogon

Promjene se događaju i među najpopularnijim modelima. U svibnju je uvjerljivo najprodavaniji bio Volkswagen T-Cross sa 774 primjerka, što je znatno više od uobičajenog. Na drugom mjestu našao se još jedan gradski SUV, nova Opel Frontera s 554 komada, potisnuvši tako dugogodišnjeg lidera, Škodu Octaviju, na treće mjesto. Što se tiče pogona, hibridi nastavljaju dominaciju. Podaci za prva četiri mjeseca pokazuju da su činili 46,4 posto ukupne prodaje. Benzinci su zauzimali 37,2 posto tržišta, dok je udio dizelaša pao na 10,8 posto, a potpuno električna vozila su na 4,5 posto prodaje.

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