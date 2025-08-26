FOTO Ovo je kineski rival Golfu. Cijena mu je smiješno mala, a doseg i perfomanse vrhunske!

Kineska autoindustrija, ojačana strateškim partnerstvom sa Stellantisom, sprema novi udar na europsko tržište u trenutku velike tranzicije prema elektrifikaciji. Proizvođač električnih vozila Leapmotor službeno će na prestižnom IAA Mobility sajmu u Münchenu u rujnu predstaviti svoj najnoviji adut – model B05. Riječ je o potpuno električnom hatchbacku C-segmenta, veličine i ambicija Volkswagen Golfa, koji cilja izravno na srce najkonkurentnijeg tržišnog segmenta, prijeteći modelima poput Volkswagen ID.3, Cupra Born i MG4.

Foto: Profimedia

Dizajn i tehnologija

Leapmotor B05 dizajniran je s jasnom namjerom privlačenja mlađe, tehnološki osviještene publike, opisujući svoju B-seriju kao "rođenu za mlade". Vanjski izgled slijedi prepoznatljiv stil marke, inspiriran većim modelom B10. Karakterizira ga aerodinamički optimizirana, glatka silueta te moderne svjetlosne trake koje se protežu cijelom širinom prednjeg i stražnjeg dijela vozila.

Sportski dizajnirani naplatci zaokružuju dinamičan dojam. Unutrašnjost nastavlja priču o modernosti i minimalizmu. Kabinom dominira masivni, 14,6-inčni središnji zaslon osjetljiv na dodir koji služi kao kontrolni centar za gotovo sve funkcije vozila, smanjujući broj fizičkih tipki na minimum. Leapmotor obećava korištenje visokokvalitetnih materijala i napredni infotainment sustav koji pokreće vlastiti operativni sustav s interaktivnim 3D sučeljem i naprednim glasovnim upravljanjem.

Performanse i doseg

U srcu modela B05 nalazi se napredna platforma LEAP 3.5, koju dijeli s crossoverom B10. Ova platforma donosi modernu 800-voltnu električnu arhitekturu, koja omogućuje iznimno brzo punjenje. Prema najavama, bit će moguće nadopuniti oko 260 kilometara dosega za svega 10 minuta na odgovarajućem brzom punjaču.

Kupcima će na raspolaganju biti dvije opcije litij-željezo-fosfatnih (LFP) baterija. Osnovni model imat će bateriju kapaciteta 56 kWh i motor od 100 kW (136 KS), što bi trebalo osigurati doseg od oko 380 kilometara prema WLTP ciklusu. Snažnija verzija dolazit će s baterijom od 67 kWh i obećava impresivan doseg do 570 kilometara (WLTP), što ga stavlja ispred većine konkurenata u klasi.

Standardni pogon na stražnje kotače trebao bi osigurati agilne vozne osobine. Iako će se B05 u početku nuditi kao čisto električno vozilo, nije isključena ni mogućnost uvođenja verzije s produženim dosegom (EREV) u budućnosti, tehnologije koju Leapmotor već nudi na drugim modelima.

Foto: Profimedia

Koliko košta?

Jedan od ključnih aduta s kojima Leapmotor B05 napada Europu svakako je njegova cijena. Iako službene brojke još nisu potvrđene, spekulira se da bi početna cijena na europskom tržištu mogla biti ispod 25.000 eura.

Takvo agresivno pozicioniranje, sažeto u sloganu tvrtke "Izvrsnost nadohvat ruke", čini B05 izuzetno primamljivom opcijom. Ovaj model ključan je dio globalne ekspanzije koju Leapmotor provodi kroz Leapmotor International, zajedničku tvrtku u kojoj Stellantis drži 51% vlasništva. Ciljevi su visoki, s planom prodaje između 50.000 i 60.000 vozila na globalnim tržištima samo ove godine.

Planovi uključuju lansiranje cijele game novih modela, poput manjeg SUV-a A10 i superminija A05 do 2026. godine. Kako bi se izbjegle potencijalne carine i optimizirala distribucija, Leapmotor ozbiljno razmatra lokalizaciju proizvodnje.

Kao najizglednija lokacija za proizvodnju B-serije od 2026. spominje se jedna od Stellantisovih tvornica, vjerojatno ona u Zaragozi u Španjolskoj.