Brojne stranice opet su 'pale' u petak, nedostupan i Cloudflare

Brojne stranice u petak ujutro opet su nedostupne, a mahom se radi na servisima koji su povezani s Cloudflareom. Među stranicama koje su nedostupne je Canva, ali i razni AI servisi te niz drugih. Ne radi ni Downdetector koji inače pruža podatke o radu stranica.

Cloudflare je tvrtka koja pruža mrežu podatkovnih centara i usluga kako bi poboljšala sigurnost, izvedbu i pouzdanost web-stranica i aplikacija. Djeluje kao reverzni proxy, usmjeravajući internetski promet kroz svoju globalnu mrežu kako bi filtrirao napade poput DDoS-a, te kešira sadržaj bliže korisnicima kako bi se ubrzalo učitavanje. Za tvrtke i pojedince, Cloudflare nastoji učiniti internet bržim, sigurnijim i privatnijim.

Cloudflare štiti od raznih prijetnji na internetu, uključujući DDoS napade, analizom prometa i blokiranjem zlonamjernih zahtjeva prije nego što stignu do izvornog servera.

Distribucijom prometa i pružanjem sloja sigurnosti, Cloudflare pomaže osigurati da web-stranice i aplikacije ostanu dostupne čak i pod velikim opterećenjem ili tijekom napada.