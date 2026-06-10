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VELIK I SKUP

FOTO Ovo je novi Audi Q7: I dalje vjeran velikom dizelu

Na europskom tržištu novi Q7 u početku ostaje vjeran velikom dizelskom motoru. U ponudi su dvije verzije 3,0-litrenog V6 TDI-ja...
Audi Q7 SUV
Audi Q7 napokon dobiva nasljednika. Nakon 11 godina i više od 780.000 prodanih primjeraka druge generacije, veliki SUV iz Ingolstadta ulazi u treće izdanje, a na tržište stiže već ove godine. Za Audi je to važan model, ne samo zato što Q7 već dugo drži status obiteljskog luksuznog SUV-a, nego i zato što mora pomiriti nekoliko vrlo različitih očekivanja: prostranost, udobnost, tehnologiju, sigurnost, vučne sposobnosti i dovoljno tradicionalnog karaktera da ga kupci velikih dizelskih SUV-ova i dalje prepoznaju kao "pravi" Audi. | Foto: TSP
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Audi Q7 napokon dobiva nasljednika. Nakon 11 godina i više od 780.000 prodanih primjeraka druge generacije, veliki SUV iz Ingolstadta ulazi u treće izdanje, a na tržište stiže već ove godine. Za Audi je to važan model, ne samo zato što Q7 već dugo drži status obiteljskog luksuznog SUV-a, nego i zato što mora pomiriti nekoliko vrlo različitih očekivanja: prostranost, udobnost, tehnologiju, sigurnost, vučne sposobnosti i dovoljno tradicionalnog karaktera da ga kupci velikih dizelskih SUV-ova i dalje prepoznaju kao "pravi" Audi. | Foto: TSP
Komentari 2

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