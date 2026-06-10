FOTO Ovo je novi Audi Q7: I dalje vjeran velikom dizelu

Na europskom tržištu novi Q7 u početku ostaje vjeran velikom dizelskom motoru. U ponudi su dvije verzije 3,0-litrenog V6 TDI-ja...
Audi Q7 napokon dobiva nasljednika. Nakon 11 godina i više od 780.000 prodanih primjeraka druge generacije, veliki SUV iz Ingolstadta ulazi u treće izdanje, a na tržište stiže već ove godine. Za Audi je to važan model, ne samo zato što Q7 već dugo drži status obiteljskog luksuznog SUV-a, nego i zato što mora pomiriti nekoliko vrlo različitih očekivanja: prostranost, udobnost, tehnologiju, sigurnost, vučne sposobnosti i dovoljno tradicionalnog karaktera da ga kupci velikih dizelskih SUV-ova i dalje prepoznaju kao "pravi" Audi.
| Foto: TSP
Audi Q7 napokon dobiva nasljednika. Nakon 11 godina i više od 780.000 prodanih primjeraka druge generacije, veliki SUV iz Ingolstadta ulazi u treće izdanje, a na tržište stiže već ove godine. Za Audi je to važan model, ne samo zato što Q7 već dugo drži status obiteljskog luksuznog SUV-a, nego i zato što mora pomiriti nekoliko vrlo različitih očekivanja: prostranost, udobnost, tehnologiju, sigurnost, vučne sposobnosti i dovoljno tradicionalnog karaktera da ga kupci velikih dizelskih SUV-ova i dalje prepoznaju kao "pravi" Audi. |
Foto: TSP
Audi Q7 napokon dobiva nasljednika. Nakon 11 godina i više od 780.000 prodanih primjeraka druge generacije, veliki SUV iz Ingolstadta ulazi u treće izdanje, a na tržište stiže već ove godine. Za Audi je to važan model, ne samo zato što Q7 već dugo drži status obiteljskog luksuznog SUV-a, nego i zato što mora pomiriti nekoliko vrlo različitih očekivanja: prostranost, udobnost, tehnologiju, sigurnost, vučne sposobnosti i dovoljno tradicionalnog karaktera da ga kupci velikih dizelskih SUV-ova i dalje prepoznaju kao "pravi" Audi.
| Foto: TSP
Dizajn se ne odvaja dramatično od trenutačnog smjera Audija. Stražnji dio podsjeća na novi Q3, prednji kraj ima bliskost s Q5, a cijeli automobil djeluje masivnije i uspravnije nego prije. Novi Q7 dugačak je 506 cm, visok 180 cm i širok 201 cm, što znači da je blago narastao u širinu i visinu. Prednjim dijelom dominira velika Singleframe maska, Audijevi prstenovi smješteni su više nego prije, a visoka linija ramena, naglašeni blatobrani i strmiji D-nosač daju mu ozbiljniji nastup. Gotovo vodoravna linija krova nije samo dizajnerski detalj, nego i praktično rješenje jer poboljšava prostor u kabini.
| Foto: TSP
Audi posebno naglašava svjetlosnu tehnologiju. Opcijski digitalni Matrix LED farovi s mikro LED tehnologijom mogu projicirati informacije na cestu ispred vozila, primjerice oznake traka, upozorenja na sklisku podlogu ili pomoćne signale pri promjeni traka. Posebno zanimljiva novost je prošireni pokazivač smjera koji se noću sinkronizirano s dinamičkim žmigavcem projicira i na podlogu, kako bi drugi sudionici u prometu ranije prepoznali namjeru skretanja ili prestrojavanja. Straga se nude digitalna OLED svjetla treće generacije s komunikacijskim svjetlom i aktivnim potpisima, a u kritičnim situacijama mogu prikazivati i upozoravajuće simbole.
| Foto: TSP
Unutrašnjost je, očekivano, prostrana, ali novost je veća fleksibilnost. Q7 serijski dolazi s pet sjedala, no prvi put može biti konfiguriran i kao šesterosjed ili sedmerosjed. U izvedbi sa šest sjedala drugi red ima dva odvojena sjedala, dok se u klasičnim izvedbama s pet ili sedam sjedala u drugi red mogu smjestiti tri dječje sjedalice jedna pokraj druge.
| Foto: Audi
Prtljažnik je jedan od jačih argumenata. Izvedba s pet sjedala nudi do 670 litara, a preklapanjem stražnje klupe volumen raste na 2075 litara. Sedmerosjed iza drugog reda ima 581 litru, odnosno najviše 1980 litara s preklopljenim sjedalima. Novi panoramski krov dodatno pojačava dojam prozračnosti, a ima staklenu površinu podijeljenu u devet segmenata kojima se može mijenjati prozirnost. Audi tvrdi da klasično sjenilo više nije potrebno jer staklo blokira više od 99,5 posto UV zračenja i reflektira infracrveno zračenje.
| Foto: Audi
Kabina donosi i važan zaokret u dojmu kvalitete. Audi je smanjio uporabu "klavirskog laka", a u bogatije opremljenim izvedbama vraćaju se pravi drveni dekori, što unutrašnjosti daje uvjerljiviji premium osjećaj. Pred vozačem je MMI panoramski OLED zaslon, serijski je uključen i zaslon za suvozača, dok glasovni asistent može upravljati funkcijama vozila i na opća pitanja odgovarati uz pomoć ChatGPT-ja. Središnja konzola ima prostor za dva pametna telefona s bežičnim punjenjem do 25 W, a USB-C priključci nude do 100 W snage. Fizičkih tipki ipak nema mnogo, iako ostaje pravi regulator glasnoće.
| Foto: TSP
Za zvuk se opcijski brine Bang & Olufsen Premium Sound System s 22 zvučnika, 4D efektom i snagom do 1360 W. Popis sustava pomoći vrlo je širok, od adaptivnog voznog asistenta, automatskog kočenja, nadzora mrtvog kuta, upozorenja na poprečni promet i 360-stupanjske kamere do parkirnih sustava, pomoći pri manevriranju s prikolicom i upozorenja pri izlasku iz vozila. Novi asistent u nuždi može, ako vozač ne reagira, kontrolirano prebaciti automobil na zaustavnu traku i aktivirati hitni poziv. Q7 može i naučiti pojedina parkirna manevriranja te ih poslije samostalno ponavljati.
| Foto: TSP
Na europskom tržištu novi Q7 u početku ostaje vjeran velikom dizelskom motoru. U ponudi su dvije verzije 3,0-litrenog V6 TDI-ja, slabija s 245 KS i 500 Nm, te snažnija s 299 KS i 630 Nm. Obje koriste novu MHEV plus tehnologiju s remenskim starter-generatorom, dodatnim generatorom u pogonskom sklopu i litij-željezo-fosfatnom baterijom. Sustav može motoru pomoći s do 24 KS i 370 Nm, a omogućuje i kratke električne dionice pri manevriranju, parkiranju ili sporoj gradskoj vožnji.
| Foto: TSP
Uz klasični turbopunjač, novi V6 TDI koristi i električno pogonjeni kompresor koji pomaže pri niskim okretajima i naglom dodavanju gasa. On smanjuje takozvanu turbo rupu jer tlak punjenja razvija gotovo trenutačno, prije nego što turbopunjač dobije dovoljno energije iz ispušnih plinova. Obje dizelske izvedbe mogu koristiti HVO gorivo, koje se proizvodi iz ostataka i otpada te, prema Audiju, može smanjiti emisiju CO2 za 70 do 95 posto u odnosu na fosilni dizel. Serijski dolaze osmerostupanjski Tiptronic i stalni quattro pogon sa samozatvarajućim središnjim diferencijalom.
| Foto: TSP
Kupci će moći birati čelični ovjes, adaptivni zračni ovjes ili sportsku verziju zračnog ovjesa koja spušta vozilo za 30 mm. Sustav može koristiti i geografske podatke, primjerice za prilagodbu prije prelaska preko željezničke pruge. U ponudi je i upravljanje svim kotačima, što bi velikom SUV-u trebalo pomoći u gradskoj vožnji i pri višim brzinama.
| Foto: TSP
Novi Audi Q7 proizvodit će se u Bratislavi, kao i prethodne generacije. Podataka o prodaji i cijeni u Hrvatskoj još nema, ali u Njemačkoj će se moći naručiti već od ovog mjeseca, dok su prve isporuke planirane su za rujan. Osnovni Q7 TDI sa 245 KS tamo stoji od 87.900 eura, dok snažnija izvedba s 299 KS kreće od 90.500 eura.
| Foto: Audi
Foto Audi
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto sagmeistertobias
Foto Audi
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto TSP
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto TSP
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi
Foto Audi