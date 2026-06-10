FOTO Ovo je novi Audi Q7: I dalje vjeran velikom dizelu

Dizajn se ne odvaja dramatično od trenutačnog smjera Audija. Stražnji dio podsjeća na novi Q3, prednji kraj ima bliskost s Q5, a cijeli automobil djeluje masivnije i uspravnije nego prije. Novi Q7 dugačak je 506 cm, visok 180 cm i širok 201 cm, što znači da je blago narastao u širinu i visinu. Prednjim dijelom dominira velika Singleframe maska, Audijevi prstenovi smješteni su više nego prije, a visoka linija ramena, naglašeni blatobrani i strmiji D-nosač daju mu ozbiljniji nastup. Gotovo vodoravna linija krova nije samo dizajnerski detalj, nego i praktično rješenje jer poboljšava prostor u kabini. | Foto: TSP