FOTO Ovo je novi BMW IX4: Coupe na struju ima 612 'konja'

BMW je predstavio novi iX4, električni SUV coupe koji će se pridružiti sve većoj obitelji modela Neue Klasse. Uz prepoznatljiviji coupe dizajn, donosi do 612 KS, bateriju od 108,7 kWh, do 828 kilometara dosega te vrlo brzo punjenje snagom do 400 kW. Na tržište stiže tijekom 2027. godine.
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Novi BMW iX4 prvi je električni SUV coupe u obitelji Neue Klasse, a prepoznatljiv je po spuštenoj liniji krova i sportskijoj silueti.
| Foto: BMW
Novi BMW iX4 prvi je električni SUV coupe u obitelji Neue Klasse, a prepoznatljiv je po spuštenoj liniji krova i sportskijoj silueti. |
Foto: BMW
Novi BMW iX4 prvi je električni SUV coupe u obitelji Neue Klasse, a prepoznatljiv je po spuštenoj liniji krova i sportskijoj silueti.
| Foto: BMW
Sprijeda iX4 dijeli velik dio dizajna s novim iX3, dok je stražnji dio znatno niži i naglašenije oblikovan u coupe stilu. Autostart
| Foto: BMW
BMW iX4 dug je 4,78 metara, širok 1,90 metara i visok oko 1,60 metara, odnosno četiri centimetra je niži od iX3.
| Foto: BMW
U unutrašnjosti dominira novi BMW Panoramic iDrive, sa središnjim zaslonom dijagonale 17,9 inča i informacijama projiciranima preko donjeg dijela vjetrobranskog stakla.
| Foto: BMW
Zahvaljujući aerodinamičnoj karoseriji, iX4 ima koeficijent otpora zraka od samo 0,23, što pomaže smanjiti potrošnju i povećati doseg. Autostart
| Foto: BMW
Zbog coupeovske linije krova straga ima nešto manje prostora za glavu nego iX3, dok prtljažnik nudi od 490 do 1600 litara prostora.
| Foto: BMW
Početni iX4 40 xDrive razvija 374 KS i 520 Nm, a s baterijom od 82,6 kWh prema WLTP-u može prijeći do 638 kilometara. Autostart
| Foto: BMW
Snažniji iX4 50 xDrive donosi 469 KS i 645 Nm, a njegova baterija od 108,7 kWh omogućuje do čak 828 kilometara WLTP dosega.
| Foto: BMW
Na vrhu ponude nalazi se iX4 M60 xDrive sa 612 KS i 875 Nm, koji do 100 km/h stiže za samo 3,9 sekundi i može voziti 240 km/h.
| Foto: BMW
iX4 koristi 800-voltni sustav, a snažnije izvedbe podržavaju DC punjenje do 400 kW, pri čemu se baterija od 10 do 80 posto može napuniti za oko 21 minutu.
| Foto: BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW
Foto BMW