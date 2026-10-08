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DOSEG VEĆI OD 800 KM

FOTO Ovo je novi BMW IX4: Coupe na struju ima 612 'konja'

BMW je predstavio novi iX4, električni SUV coupe koji će se pridružiti sve većoj obitelji modela Neue Klasse. Uz prepoznatljiviji coupe dizajn, donosi do 612 KS, bateriju od 108,7 kWh, do 828 kilometara dosega te vrlo brzo punjenje snagom do 400 kW. Na tržište stiže tijekom 2027. godine.
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FOTO Ovo je novi BMW IX4: Coupe na struju ima 612 'konja'
Novi BMW iX4 prvi je električni SUV coupe u obitelji Neue Klasse, a prepoznatljiv je po spuštenoj liniji krova i sportskijoj silueti. | Foto: BMW
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Novi BMW iX4 prvi je električni SUV coupe u obitelji Neue Klasse, a prepoznatljiv je po spuštenoj liniji krova i sportskijoj silueti. | Foto: BMW
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