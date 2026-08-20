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FOTO Ovo je novi Hyundai Tucson: Radikalne promjene pretvorile su ga u 'kockicu'

Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno robusniji
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FOTO Ovo je novi Hyundai Tucson: Radikalne promjene pretvorile su ga u 'kockicu'
Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno "čoškastiji", robusniji i ozbiljniji, s dizajnom koji dijelom podsjeća na nedavni koncept Crater. Ako je zadnji Tucson pokušavao izgledati poput futurističke skulpture, novi više nalikuje pravom terencu. | Foto: Hyundai
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Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno "čoškastiji", robusniji i ozbiljniji, s dizajnom koji dijelom podsjeća na nedavni koncept Crater. Ako je zadnji Tucson pokušavao izgledati poput futurističke skulpture, novi više nalikuje pravom terencu. | Foto: Hyundai
Komentari 5

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