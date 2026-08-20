FOTO Ovo je novi Hyundai Tucson: Radikalne promjene pretvorile su ga u 'kockicu'

Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno robusniji
Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno "čoškastiji", robusniji i ozbiljniji, s dizajnom koji dijelom podsjeća na nedavni koncept Crater. Ako je zadnji Tucson pokušavao izgledati poput futurističke skulpture, novi više nalikuje pravom terencu.
| Foto: Hyundai
Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno "čoškastiji", robusniji i ozbiljniji, s dizajnom koji dijelom podsjeća na nedavni koncept Crater. Ako je zadnji Tucson pokušavao izgledati poput futurističke skulpture, novi više nalikuje pravom terencu. |
Foto: Hyundai
Peta generacija Tucsona ponovno nema namjeru samo evoluirati prethodnika, nego ga vizualno potpuno odbacuje. Novi model postaje znatno "čoškastiji", robusniji i ozbiljniji, s dizajnom koji dijelom podsjeća na nedavni koncept Crater. Ako je zadnji Tucson pokušavao izgledati poput futurističke skulpture, novi više nalikuje pravom terencu.
| Foto: Hyundai
Prednjim dijelom dominiraju tanka LED traka preko cijele širine i okomito postavljena dnevna svjetla. Maska je mnogo manje izražena nego prije, a cijeli prednji kraj djeluje uspravnije i masivnije.
| Foto: Hyundai
Još je radikalniji profil s četvrtastim blatobranima, oštrim lomovima preko vrata i snažno naglašenim pragovima. Stražnji kraj ponavlja istu temu s vodoravnom svjetlosnom trakom i uskim okomitim svjetlima. Već je najavljena i XRT izvedba s još robusnijim detaljima.
| Foto: Hyundai
Tucson je pritom i osjetno narastao. Novi model dug je oko 470 cm, čak šest centimetara više od prethodnika, a širok je 191 cm. Međuosovinski razmak povećan je tri centimetra na 279 cm. To znači da Tucson još ozbiljnije ulazi u prostor većih obiteljskih SUV-ova, a Hyundai tvrdi da je samo prostor za glavu straga povećan za gotovo tri centimetra.
| Foto: Hyundai
Potpuni zaokret dogodio se i u kabini. Aktualni model nakon redizajna koristi dva spojena zaslona, no novi Tucson taj koncept napušta i prelazi na veliki središnje postavljeni Pleos zaslon nalik tabletu. Ispred vozača ostaje tek uzak digitalni zaslon s instrumentima, a tu je i novi četverokraki upravljač gotovo četvrtastog oblika. Rješenje izgleda modernije, ali i manje elegantno od sadašnjeg rasporeda s dva integrirana zaslona.
| Foto: Hyundai
Foto Hyundai