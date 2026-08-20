FOTO Ovo je novi Hyundai Tucson: Radikalne promjene pretvorile su ga u 'kockicu'

Tucson je pritom i osjetno narastao. Novi model dug je oko 470 cm, čak šest centimetara više od prethodnika, a širok je 191 cm. Međuosovinski razmak povećan je tri centimetra na 279 cm. To znači da Tucson još ozbiljnije ulazi u prostor većih obiteljskih SUV-ova, a Hyundai tvrdi da je samo prostor za glavu straga povećan za gotovo tri centimetra. | Foto: Hyundai