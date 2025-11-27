FOTO: Pogledajte količinu nuklearnog otpada sakupljenog kroz 20 godina iz iste elektrane

Fotografija potječe iz bivše nuklearne elektrane Maine Yankee u SAD-u i prikazuje 20 godina potrošenog nuklearnog goriva uredno zapakiranog u betonske “bačve” na otvorenom skladištu, na površini otprilike veličine manjeg parkirališta.

Američki Ured za nuklearnu energiju (US Department of Energy) u objavi uz fotografiju navodi da je ta elektrana od 1972. do 1996. proizvela 119 milijardi kilovatsati struje, dovoljno da svake godine opskrbi oko pola milijuna kućanstava, pri čemu je izbjegnuto 70 milijuna tona CO₂ - a sav visoko radioaktivni otpad iz tog razdoblja danas stane u tih nekoliko desetaka spremnika.

Zašto je otpada tako malo? Nuklearno gorivo je ekstremno energijski gusto. Američko ministarstvo energetike procjenjuje da SAD godišnje stvori oko 2000 tona potrošenog goriva, što zvuči puno, ali bi sve to, da se složi na jedno mjesto, stalo na jedno nogometno igralište do visine nešto manje od 10 metara.

Na fotografiji se vide takozvani suhi spremnici (dry casks) - veliki čelično-betonski kontejneri u kojima su gorivne šipke sigurno zatvorene nakon što godinama odleže u bazenu za hlađenje. Svaki spremnik drži nekoliko tona goriva, ne ispušta nikakvu “zelenu tekućinu” iz crtića, nego čvrste keramičke štapiće uranija u metalnim cijevima.

Pogledajte kako Finci zbrinjavaju svoj nuklearni otpad:

To naravno ne znači da je nuklearni otpad “bezopasan” - visoko radioaktivne šipke moraju biti pažljivo čuvane stotinama tisuća godina, a danas se većina tog otpada nalazi upravo u ovakvim privremenim skladištima uz elektrane. Neke države već grade trajne duboke podzemne spremnike, poput finskog Onkala, prvog takvog objekta na svijetu, gdje će se gorivo zaključati stotinama metara pod zemljom.

Poanta viralne fotke ipak je vrlo jednostavna: dok o nuklearnoj energiji često razmišljamo kroz slike bačvi, mutanata i “brda otpada”, stvarna količina visoko radioaktivnog otpada iz jedne velike elektrane kroz desetljeća rada stane na tek nekoliko desetaka kvadratnih metara - i to nakon što je proizvela dovoljno struje za cijele gradove, bez emisija CO₂.