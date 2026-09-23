Kineski elektro-šok: Novi punjač za samo 4 minute napuni auto!

Kineska automobilska industrija ne usporava kada je riječ o inovacijama u svijetu električnih vozila. Geely Grupa iskoristila je kinesku društvenu mrežu Weibo kako bi najavila svoju sljedeću generaciju tehnologije punjenja, za koju tvrtka tvrdi da može napuniti baterije u samo četiri minute. Ova vijest stiže zajedno s detaljima o novom modelu Geely Galaxy E5, potpuno električnom premium terencu čije se lansiranje u Kini očekuje ove godine. Prema dostupnim informacijama, upravo će to biti prvi model koji će moći koristiti ovu novu, ultra-brzu tehnologiju punjenja.

Nevjerojatna snaga i inovativna arhitektura

Isporučujući nevjerojatnu vršnu snagu od 2,2 megavata, nova generacija sustava za punjenje navodno može odraditi cijeli proces punjenja u svega četiri minute. Međutim, u izvornom izvješću iz TechRadara ne spominje se odnosi li se to na standardni raspon od deset do 80 posto stanja napunjenosti ili na nešto sasvim drugo.

Galaxy E5 koristi arhitekturu od 800 volti i novu generaciju Geelyjeve baterije pod nazivom Aegis Short Blade, koja će biti dostupna u kapacitetima od 61,52 kilovatsata i 70,01 kilovatsata. Te baterije nude domet od 550 kilometara i 635 kilometara prema CLTC standardu, ali ultra-brzo punjenje je ono što će vjerojatno privući najviše pažnje u automobilskom svijetu.

Iako za sada ima vrlo malo detalja, s obzirom na to da Geely uskoro planira održati događaj na kojem će otkriti više informacija, uključivanje umjetne inteligencije navodno je povezano s kontrolom temperature. Upravo to omogućuje tako ogromnu brzinu punjenja bez oštećenja baterijskih ćelija. Geely navodi da njihovi paketi baterija mogu izdržati tri i pol tisuće ciklusa punjenja i pražnjenja uz vrlo ograničenu degradaciju.

Kina nastavlja pomicati granice brzine

San o električnim vozilima oduvijek je bio da se pune u onom vremenu koje je potrebno za točenje goriva u benzinski ili dizelski automobil. To bi nedvojbeno srušilo jednu od najvećih prepreka vlasništvu, a to je tjeskoba zbog dosega. Oni s malo iskustva s električnim vozilima brinu se da će ostati na cesti kada se baterije isprazne, samo da bi se suočili sa sat vremena ili više čekanja kako bi se vratili vožnji.

Međutim, većina ljudi koji posjeduju moderno električno vozilo vjerojatno će reći da to više i nije tako veliki problem. Unatoč tome, Kina nastavlja razvijati tehnologiju punjenja koja daje prednost brzini i praktičnosti. Konkurentska tvrtka BYD već je demonstrirala svoje brze punjače snage 1,5 megavata u Kini i Europi, koji su sposobni napuniti baterije do vrha za manje od deset minuta.

Nažalost, jedina vozila kompatibilna s tom tehnologijom, barem kada je u pitanju europsko tržište, slučajno su neka od najskupljih u BYD-ovoj ponudi. Zeekr također gura vlastite punjače od 1,2 megavata u Kini, koji su isto tako sposobni za munjevito brza vremena nadopunjavanja.

Infrastrukturni izazovi megavatnog punjenja

Dok je lako na ovo gledati kao na puko nadmetanje proizvođača, kineska infrastruktura za punjenje mora rasti brzim tempom kako bi opslužila više od 110 milijuna električnih vozila za koja se predviđa da će biti na cestama do 2030. godine. To će značiti instalaciju više od 40 milijuna punionica i otprilike 300 tisuća postrojenja za punjenje velike snage kako bi se nosili s ogromnom potražnjom.

Široka primjena megavatnog punjenja suočava se s nekoliko ozbiljnih izazova. Jedan od glavnih problema je opterećenje električne mreže. Postavljanje ovakvih punjača zahtijeva značajna poboljšanja infrastrukture, što uključuje napredne sustave hlađenja, visokonaponske transformatore i poboljšane mrežne veze. Također, potrebna je stroga standardizacija kako bi se osigurala interoperabilnost između različitih proizvođača vozila i samih punjača.

Imati ovu mješavinu punjenja visoke i niže snage jedini je način da se zadovolje sve potrebe vozača. Visoka snaga i brzina neophodni su na mjestima kao što su benzinske postaje uz autoceste duž prometnih putnih koridora. S druge strane, jeftinije opcije niže snage koriste onima koji svoja vozila pune noću na ulici ili u vlastitoj garaži. Za razliku od mnogih drugih nacija koje su bile relativno spore u usvajanju elektrifikacije i prateće infrastrukture, Kina očito istražuje apsolutno sve dostupne opcije.

*uz korištenje AI-ja