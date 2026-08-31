FOTO PRobotaksi, nije išlo: Evo kako je počeo Mate Rimac

Mate Rimac je kao mladi inovator predstavio rukavicu koja služi kao zamjena za miša i tipkovnicu. Svojom električnom preradom BMW-a E30 (kockice) srušio je niz rekorda ubrzanja, a nako nje uslijedio je Concept One te Nevera, a bio je tu i električni bicikl Greyp
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Električni BMW bio je zapravo poligon za Concept One, preteču današnje Nevere
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Električni BMW bio je zapravo poligon za Concept One, preteču današnje Nevere |
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Električni BMW bio je zapravo poligon za Concept One, preteču današnje Nevere
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Tim je autom srušio pet svjetskih rekorda
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Prvi izum bila mu je rukavica kojom želi zamijeniti tipkovnicu i miša
| Foto: I.Kralj
Nju je predstavio 2006. u TV emisiji Globalno sijelo.
| Foto: I.Kralj
Nakon kockice, uslijedio je Concept One te njegov nasljednik
| Foto: Rimac automobili/Facebook
Neveru su predstavili prije pet godina u serijskoj verziji
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto Zarko Basic/PIXSELL
Foto I.Kralj
Foto I.Kralj
Foto I.Kralj
Foto I.Kralj
Foto Rimac automobili
Foto Rimac automobili
Foto ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Mate Rimac/Facebook
Foto Rimac
Foto Rimac
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija