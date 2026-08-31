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RUKAVICA, ELEKTRO BMW...

FOTO PRobotaksi, nije išlo: Evo kako je počeo Mate Rimac

Mate Rimac je kao mladi inovator predstavio rukavicu koja služi kao zamjena za miša i tipkovnicu. Svojom električnom preradom BMW-a E30 (kockice) srušio je niz rekorda ubrzanja, a nako nje uslijedio je Concept One te Nevera, a bio je tu i električni bicikl Greyp
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ARHIVA - 2011. Rijeka: Mate Rimac, inovator najbržeg elektri?nog BMW-a
Električni BMW bio je zapravo poligon za Concept One, preteču današnje Nevere | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Električni BMW bio je zapravo poligon za Concept One, preteču današnje Nevere | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Komentari 4

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