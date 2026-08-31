Glumac koji daje glas Michaelu brani GTA 6: 'Sišli ste s pameti!'

Ned Luke, glumac koji stoji iza jednog od najpoznatijih likova u povijesti videoigara, Michaela De Sante iz Grand Theft Auto 5, poručio je svima koji smatraju da Grand Theft Auto 6 izgleda previše slično svom prethodniku da su "sišli s pameti". Luke je ostao važna figura u GTA zajednici i nakon izlaska igre 2013. godine, a sada je, nakon što je i sam vidio što Rockstar Games priprema, odlučio stati u obranu igre od negativnih komentara.

Rasprava nakon proširenog prikaza igre

Nakon što je prošlog tjedna objavljen prošireni prikaz gameplaya za GTA 6, na internetu se razvila žustra rasprava. Iako je većina obožavatelja oduševljena viđenim, dio publike izrazio je skepsu, tvrdeći da igranje s protagonistima Jasonom i Luciom izgleda previše poznato i slično mehanikama iz GTA 5. Unatoč tome što je od izlaska prethodnika prošlo više od deset godina, neki smatraju da napredak nije toliko značajan koliko su očekivali.

Luke, koji po svemu sudeći nije dio glumačke postave nove igre, udružio se s YouTube kanalima Partychat i House of Highlights kako bi odgovorio na neke od kritika. Na pitanje što misli o onima koji tvrde da su sličnosti između GTA 5 i GTA 6 prevelike, bio je vrlo jasan.

​- Ovo ne izgleda nimalo kao Grand Theft Auto 5 - rekao je.

​- Mislim da su sišli s pameti.

​- Reći ću vam jednu stvar: ja nikad nisam izgledao tako dobro - dodao je, pokazujući na sliku lika Jasona na svom ekranu.

'Tehnologija je nevjerojatno napredovala'

Rockstarov prošireni prikaz otkrio je mnoštvo novih značajki, uključujući brojne sporedne aktivnosti, misije iz priče, prerađeni sustav traženosti i još mnogo toga. Za Lukea, jedan od najboljih primjera kako je Rockstar unaprijedio franšizu vidi se u načinu na koji se likovi kreću.

​- Gledajte kako se ljudi kreću - nastavio je.

​- Hodovi su stvarni ljudski hodovi. Mi smo još uvijek imali malo te mehaničke stvari u našim hodovima i načinu na koji smo stajali. Meni se činilo kao da mi noge nikad nisu bile potpuno ravne. Uvijek su imale taj mali pregib.

'Naša je grafika otpuhala GTA 4'

Luke je naglasio ogroman tehnološki skok koji se dogodio od vremena kada je on radio na GTA 5. Usporedio je očekivani napredak između GTA 5 i GTA 6 s onim između četvrtog i petog nastavka.

​- Tehnologija je nevjerojatno napredovala, znate? Što bi vas navelo da mislite da neće biti bolje od tih igara? To nije kritika tih igara. To je kao između GTA 5 i GTA 4. Naša je grafika otpuhala GTA 4. Nisu bile ni blizu.

Posebno je skrenuo pozornost na visoku razinu detalja u prikazima aviona, helikoptera i eksplozija automobila. Osvrnuo se čak i na komentare da GTA 6 ne izgleda puno bolje od Rockstarovog hita iz 2018., Red Dead Redemption 2, o čemu se mogu pronaći brojni detalji u ekskluzivnom izvještaju IGN-a.

​- Žao mi je, dečki, u krivu ste. Grafika ovdje nadmašuje Red Dead - poručio je kritičarima.

Obrana Lucije od 'woke' optužbi

Glumac je također i ranije stao u obranu uvođenja Lucije kao prve ženske protagonistice u modernoj eri serijala, odbacujući kritike da je Rockstar "postao woke".

​- Lucia je opasna, čovječe. U traileru je izgledala dobro. Imate puno tih klaunova koji govore: 'Rockstar postaje woke, podliježu woke kulturi svijeta'. Kao prvo, i u prošlosti je bilo ženskih protagonistica, ali ne u nečemu ovako ogromnom - izjavio je Luke još 2024. godine.

Grand Theft Auto 6 trebao bi izaći 19. studenog 2026. godine za PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Iako je posljednji prikaz dao obožavateljima mnogo materijala za analizu, Rockstar zasigurno čuva još mnoga iznenađenja do samog izlaska igre.







*uz korištenje AI-ja