FOTO Prvaci izdržljivosti: Ovim satovima baterija ne traje jedan dan, oni 'guraju' tjednima

Ako vam je dosta pametnih satova koji traže punjenje svaka 1–2 dana, ovo je lista koja cilja suprotno: modeli što u realnoj upotrebi idu 2–4 tjedna (ili više). Fokus je na sport/outdoor satovima i “štedljivim” pametnim modelima, uz napomenu da GPS, Always-On i notifikacije skraćuju trajanje. Odaberi po prioritetu: izdržljivost, solarno punjenje ili balans pametnih funkcija i autonomije.
Amazfit T-Rex Ultra / GTR / Balance — (250 - 300 eura) 15–20 dana (ovisno o modelu i postavkama). Dobar omjer cijene i trajanja, s bogatim sportskim modovima i solidnim GPS-om.
| Foto: hg spot
Foto: hg spot
| Foto: hg spot
COROS Pace 3 — (250 eura) 15–24 dana kao smartwatch i 30+ h s GPS-om. Vrlo lagan trkački sat s preciznim dual-bandom i jednostavnim softverom.
| Foto: coros
Garmin Enduro 3 — (cca 800 eura) do 320 h GPS-a i tjedni do mjesec dana uz solar punjenje. Namijenjen ultra trailu i bikepackingu, s ekstremno štedljivim profilima i laganim kućištem.
| Foto: Garmin
Garmin Enduro 2 — (cca 700 eura) do 46 dana u smartwatch načinu i “stotine sati” GPS-a uz Power Glass solar. Jedan od najdulje izdržljivih Garminova, uz top navigaciju i svjetiljku u kućištu.
| Foto: Garmin
Garmin fēnix 8 Solar — (cca 1000 eura) tipično 2–4 tjedna po punjenju (ovisno o veličini i suncu). Vrhunski multisport s kartama, senzorima i širokim izborom veličina/materijala.
| Foto: Garmin
Garmin Instinct 2 Solar — (350 eura) od tjedana do praktički neograničeno u “watch” načinu uz dosta sunca. Grublji, lagan i izdržljiv, idealan za teren i svakodnevno nošenje.
| Foto: Garmin
Huawei Watch GT 6(46 mm) — (cca 350 eura) do 21 dan lagane, ~10–12 dana tipične upotrebe. Tanko kućište i OLED, naglasak na zdravlje i odličnu autonomiju za “pametnjakovića”. A ima i Pro verzija.
| Foto: HUAWEI
OnePlus Watch 3 —(cca. 250 eura) oko 5 dana tipične upotrebe (120 h). Klasičniji “pametni” doživljaj, ali s daleko boljom autonomijom od uobičajenih Wear OS satova.
| Foto: OnePlus
COROS Vertix 2 — (699 eura) do ~22 dana realne upotrebe i 100+ h GPS-a. Robustan titan + safir, odličan za duge ekspedicije bez punjača.
| Foto: hg spot
Huawei Watch GT 5 — (cca. 250 eura) 10–14 dana tipične upotrebe. Ako želiš lagani smartwatch feel bez dnevnog punjenja, ovo su pouzdani all-round modeli.
| Foto: HUAWEI