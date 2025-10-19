Obavijesti

NAPUNIŠ I ZABORAVIŠ

FOTO Prvaci izdržljivosti: Ovim satovima baterija ne traje jedan dan, oni 'guraju' tjednima

Ako vam je dosta pametnih satova koji traže punjenje svaka 1–2 dana, ovo je lista koja cilja suprotno: modeli što u realnoj upotrebi idu 2–4 tjedna (ili više). Fokus je na sport/outdoor satovima i “štedljivim” pametnim modelima, uz napomenu da GPS, Always-On i notifikacije skraćuju trajanje. Odaberi po prioritetu: izdržljivost, solarno punjenje ili balans pametnih funkcija i autonomije.
Amazfit T-Rex Ultra / GTR / Balance — (250 - 300 eura) 15–20 dana (ovisno o modelu i postavkama). Dobar omjer cijene i trajanja, s bogatim sportskim modovima i solidnim GPS-om. | Foto: hg spot
