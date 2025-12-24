Clintonov stožer: Koga štitite?! Objavite sve o pedofilu Epsteinu

Glasnogovornik bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona objavio je priopćenje u kojem poziva predsjednika Donalda Trumpa i glavnu državnu odvjetnicu Pam Bondi da objave sve materijale i fotografije povezane s Clintonom u sklopu Zakona o transparentnosti Epsteinovih dosjea.

Objava dosjea o Jeffreyju Epsteinu od strane Ministarstva pravosuđa pojačala je interes javnosti za navodne veze visokoprofiliranih pojedinaca s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom čije su veze sezale do globalnih elita. Clinton je jedan od onih koji se pojavljuju na nedavno objavljenim fotografijama i dokumentima. Dok su dosjei potaknuli oštru političku raspravu, Clintonov glasnogovornik izravno je osporio način na koji Trumpova administracija postupa s objavama, pozivajući na potpunu transparentnost i osuđujući ono što opisuju kao selektivno objavljivanje.

Cijeli slučaj o kojem je izvijestio i Newsweek ponovno je pokrenuo šira pitanja o odgovornosti vlade, redigiranju dokumenata radi zaštite žrtava i mogućim političkim motivima koji stoje iza tempa i fokusa objava.

Što je točno poručio Clintonov glasnogovornik?

U izjavi koju je u ponedjeljak na društvenoj mreži X objavio Clintonov glasnogovornik Angel Ureña, stoji:

"Zakon o transparentnosti Epsteinovih dosjea nameće jasnu zakonsku obvezu Ministarstvu pravosuđa SAD-a da objavi potpunu i cjelovitu evidenciju koju javnost zahtijeva i zaslužuje."

"Međutim, ono što je Ministarstvo pravosuđa do sada objavilo, kao i način na koji je to učinilo, jasno ukazuje na jednu stvar: netko ili nešto se štiti. Ne znamo koga, što ni zašto. Ali znamo ovo: Nama takva zaštita ne treba", dodaje se u priopćenju.

Ministarstvo pravosuđa započelo je s objavom dosjea povezanih s Epsteinom devetnaestog prosinca prema Zakonu o transparentnosti Epsteinovih dosjea - zakonu koji je potpisao Trump i koji nalaže deklasifikaciju i objavu gotovo svih federalnih zapisa vezanih uz Epsteina i njegovu mrežu.

Prva velika tranša uključivala je tisuće dokumenata i fotografija, od kojih neke prikazuju javne osobe poput Clintona, Michaela Jacksona i Chrisa Tuckera u društvenim prilikama s Epsteinom. Mnoge od tih slika bile su bez datuma i djelomično redigirane. Nitko od njih nije optužen za kaznena djela u vezi s Epsteinovim zločinima.

O kakvim se fotografijama radi?

Neke od fotografija koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa prikazuju Clintona u opuštenim i društvenim okruženjima, poput jacuzzija i kulturnih okupljanja s Epsteinom, njegovom bivšom suradnicom Ghislaine Maxwell i drugima, iako vrijeme i lokacije nisu navedeni.

Zanimljivo je da kritike ne dolaze samo iz demokratskog tabora. Republikanski kongresmen Thomas Massie u ponedjeljak je na X-u napisao:

"Preživjele žrtve zaslužuju pravdu. Objava Ministarstva pravosuđa nije u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epsteinovih dosjea i ne pruža ono što je žrtvama zajamčeno novim zakonom."

S druge strane, glavna državna odvjetnica Pam Bondi u nedjelju je na X-u poručila:

"Ministarstvo pravosuđa ranije je izjavilo da ćemo podići optužnice protiv svih koji su uključeni u trgovinu ljudima i iskorištavanje žrtava Jeffreyja Epsteina. Ponavljamo tu obvezu i molimo sve žrtve da se jave s bilo kakvim informacijama o pojedincima koji su sudjelovali u nezakonitim aktivnostima na njihovu štetu. Sastali smo se s mnogim žrtvama i udrugama žrtava, i nastavit ćemo to činiti ako se jave novi svjedoci. Vjerujemo u jednak standard pravde u ovoj zemlji i osigurat ćemo da pravda bude zadovoljena."

Politička bitka oko Epsteinovih dosjea se nastavlja. Dok Clintonov tabor inzistira na potpunoj transparentnosti, Ministarstvo pravosuđa najavljuje daljnje objave pod budnim okom javnosti i političkih aktera koji sumnjaju u motive i selektivnost procesa.

