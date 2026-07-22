FOTO Samsunov novi Ultra sat može u duboke zarone, a pratit će i imate li problema sa snom

Samsung je na predstavljanju u Londonu, uz novu generaciju preklopnih telefona Galaxy Z, predstavio i pametne satove Galaxy Watch Ultra2 i Galaxy Watch9. Ultra2 namijenjen je zahtjevnijim sportskim aktivnostima i aktivnostima na otvorenom, dok je Watch9 lakši model usmjeren na svakodnevno praćenje aktivnosti, sna i zdravstvenih pokazatelja.

Oba sata koriste novi Qualcommov Snapdragon Wear Elite procesor izrađen u 3-nanometarskom procesu, dolaze s operacijskim sustavom Wear OS 7 i sučeljem One UI 9 Watch te imaju Samsungov BioActive senzor. Podržavaju LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi, NFC i dvofrekvencijski GPS.

Galaxy Watch Ultra2 dobio veću bateriju i podršku za ronjenje

Foto: Samsung

Galaxy Watch Ultra2 dolazi isključivo u veličini od 47 milimetara, s kućištem od titana i safirnim staklom te certifikatom MIL-STD-810H za izdržljivost. Sat je debeo 10,7 milimetara i težak 61,5 grama. Samsung navodi da je unatoč većoj bateriji kućište 12 posto tanje u odnosu na prethodni Galaxy Watch Ultra.

Super AMOLED zaslon dijagonale 1,52 inča ima rezoluciju od 498 x 498 piksela, a može dosegnuti vršnu svjetlinu od 5000 nita pri jakom ambijentalnom osvjetljenju. Jedna od većih promjena je baterija kapaciteta 800 mAh, što je 35 posto više u odnosu na prethodni Ultra model, a kako to izgleda u praksi vidjet ćemo kad satovi stignu na testove. Sat ima 2 GB radne memorije i 64 GB prostora za pohranu.

Za trčanje po zahtjevnijim terenima dodana je funkcija Trail Run, koja prati nadmorsku visinu, uspone i utjecaj terena. Nutrition Alert nadograđuje postojeću funkciju praćenja gubitka tekućine znojenjem te na temelju procjene gubitka u odnosu na tjelesnu masu daje preporuke o unosu tekućine. Dostupnost tih funkcija ovisi o vrsti aktivnosti i postavkama u aplikaciji Samsung Health.

Ultra2 je dobio i funkcije namijenjene ronjenju. Ima oznake 10 ATM i IP69K te certifikat EN13319 za instrumente koji mjere dubinu i vrijeme ronjenja. Nakon ulaska u vodu može automatski pratiti dubinu, trajanje zarona i temperaturu vode.

Za kasnije tijekom godine najavljena je posebna aplikacija Ultra2 Diving, razvijena u suradnji s proizvođačem ronilačke opreme Mares. Trebala bi omogućiti praćenje brzine spuštanja i izrona te sigurnosnih granica ronjenja.

Galaxy Watch9 dolazi u dvije veličine

Foto: Samsung

Galaxy Watch9 namijenjen je korisnicima koji sat prvenstveno koriste za svakodnevno praćenje aktivnosti, vježbanja i sna. Ima aluminijsko kućište, safirno staklo i tanji profil od Ultra modela. Model od 40 milimetara ima zaslon dijagonale 1,34 inča i rezolucije 438 x 438 piksela, dok verzija od 44 milimetra ima 1,47-inčni zaslon rezolucije 480 x 480 piksela. Oba Super AMOLED zaslona podržavaju stalni prikaz sadržaja i mogu dosegnuti vršnu svjetlinu od 3000 nita.

Manji model težak je 31,5 grama, a veći 34 grama, dok su oba debela 8,6 milimetara. Baterija u verziji od 40 milimetara ima kapacitet od 390 mAh, a u modelu od 44 milimetra 445 mAh. Watch9 dolazi s 2 GB radne memorije i 32 GB prostora za pohranu.

Vodootpornost je nešto niža nego kod modela Ultra2. Watch9 ima oznake 5 ATM i IP68 te je testiran prema standardu MIL-STD-810H.

Bolje prate spavanje

Foto: Samsung

Oba sata koriste BioActive senzor koji objedinjuje optičko mjerenje bioloških signala, praćenje električnih signala srca i bioelektričnu impedancijsku analizu. Tu su i senzor temperature, akcelerometar, barometar, žiroskop, geomagnetski senzor i senzor osvjetljenja.

Među softverskim funkcijama koje Samsung izdvaja nalazi se Sleep Apnea za prepoznavanje mogućih poremećaja disanja tijekom spavanja. Vitals tijekom spavanja prati osobne uobičajene vrijednosti i upozorava na veća odstupanja, ali za uspostavljanje početne vrijednosti traži podatke prikupljene tijekom najmanje sedam noći. Heart Health Score objedinjuje podatke povezane sa zdravljem srca u jedan rezultat i nudi preporuke o životnim navikama. Ni ta funkcija nije namijenjena dijagnosticiranju bolesti.

Daily Cardio Load procjenjuje opterećenje treningom i potrebni oporavak, dok Fitness Index objedinjuje podatke o tjelesnoj spremi. Za dobivanje rezultata potrebno je prethodno prikupiti određenu količinu podataka, uključujući aktivnosti, broj koraka, VO2 Max i mjerenja sastava tijela. Satovi mogu upozoravati i na potencijalno štetne razine buke te prikazivati izvještaje o izloženosti zvuku.

Prodaja počinje 7. kolovoza

Galaxy Watch Ultra2 bit će dostupan u bojama Titanium Silver i Titanium Gray. Galaxy Watch9 od 40 milimetara dolazi u grafitnoj i kremastoj boji, dok će verzija od 44 milimetra biti dostupna u grafitnoj i srebrnoj.

Prednarudžbe u Hrvatskoj počinju 22. srpnja, a redovna prodaja 7. kolovoza. Samsung u priopćenju nije objavio cijene novih satova.