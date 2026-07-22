Xiaomi šokirao baterijama, a OnePlus napustio Europu i SAD

Svijet pametnih telefona doživio je nekoliko značajnih potresa. Xiaomi je u Kini predstavio novu seriju Redmi Note 17 s baterijama čiji kapacitet ruši sve rekorde, dok je OnePlus, nekada poznat kao "ubojica flagshipa", potvrdio svoje povlačenje s tržišta Sjeverne Amerike i Europe. U međuvremenu, lavina novih informacija o nadolazećim Samsungovim i Googleovim uređajima ne ostavlja previše prostora za iznenađenja na njihovim službenim predstavljanjima.

Xiaomi Redmi Note 17 i 17 Pro donose revoluciju u trajanju baterije

Xiaomi je u Kini službeno predstavio svoje nove adute u srednjem rangu, Redmi Note 17 i Redmi Note 17 Pro, a glavna zvijezda su bez sumnje njihove impresivne baterije. Standardni Redmi Note 17 dolazi s golemom ćelijom od 8000 mAh, dok Pro verzija podiže ljestvicu još više s masivnih 9000 mAh, što su među najvećim kapacitetima ikad viđenim u pametnim telefonima. Ovaj potez jasno signalizira Xiaomijevu namjeru da autonomiju baterije postavi kao ključnu prednost svojih uređaja.

Oba modela opremljena su kvalitetnim OLED zaslonima sa stopom osvježavanja od 120 Hz, što jamči fluidno iskustvo korištenja. Također posjeduju IP69 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, što ih čini iznimno izdržljivima. Softversku osnovu čini Android 16 s Xiaomijevom najnovijom HyperOS nadogradnjom, a za performanse su zaduženi Qualcommovi čipseti.

Redmi Note 17 Pro dodatno se ističe glavnom kamerom od 200 megapiksela i bržim punjenjem od 67 W, dok standardni model podržava punjenje od 45 W. Početna cijena za Redmi Note 17 u Kini iznosi 1199 CNY (oko 143 €), dok Note 17 Pro kreće od 1599 CNY (oko 191 €). Oba telefona već su u prodaji na kineskom tržištu, a globalna dostupnost bit će objavljena naknadno.

Curenja informacija otkrivaju sve o Samsungovim novim uređajima

Svega nekoliko dana uoči sljedećeg Samsungovog Galaxy Unpacked događaja, koji je zakazan za 22. srpnja, gotovo da i nema više nikakvih tajni. Nova serija rendera, koji izgledaju kao službeni promotivni materijali, otkrila je cjelokupnu postavu novih uređaja. Među njima su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8, Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra2. Čini se da se Samsung drži provjerenih dizajnerskih rješenja, uz dodatak nekoliko novih opcija boja.

Što donose novi preklopni modeli Z Fold8 i Fold8 Ultra

Posebnu pažnju privukli su detalji o modelima Galaxy Z Fold8 i Fold8 Ultra. Prema dostupnim informacijama, Ultra verzija bit će premium model, opremljen većim zaslonom, glavnom kamerom od 200 megapiksela, do 16 GB radne memorije i baterijom većeg kapaciteta. S druge strane, standardni Fold8 navodno će dobiti širi vanjski zaslon, što bi trebalo pružiti iskustvo korištenja sličnije klasičnom pametnom telefonu kada je uređaj sklopljen. Očekuje se da će oba modela pokretati najnoviji Qualcommov flagship čipset.

Još jedna glasina tiče se budućnosti dizajna. Informacije koje su sugerirale da će Samsung na modelu Galaxy S27 Ultra napustiti svoj prepoznatljivi dizajn s pojedinačnim prstenovima za kamere u korist horizontalne trake, sada su proglašene netočnima. Čini se da će se tvrtka ipak držati dizajna koji je vrlo sličan onome na trenutnom Galaxy S26 Ultra modelu.

Kraj jedne ere: OnePlus se povlači s ključnih tržišta

OnePlus je službeno potvrdio da će se povući iz Sjeverne Amerike i Europe, čime završava svoje više od desetljeća dugo prisustvo na dva najveća međunarodna tržišta. Iz tvrtke poručuju kako će postojeći korisnici i dalje primati softverska ažuriranja i imati pristup postprodajnoj podršci, no budući uređaji više se neće prodavati u tim regijama.

Ova odluka dio je, kako navode, "proaktivne prilagodbe globalne strategije". Umjesto zapadnih tržišta, OnePlus će svoj fokus prebaciti na Kinu i Indiju, gdje će poslovanje nastaviti kao i dosad. Očekuje se da će prazninu koju OnePlus ostavlja na Zapadu pokušati popuniti sestrinska tvrtka Oppo, koja planira preuzeti veću ulogu na tim tržištima. Cjelokupna situacija detaljno je popraćena u tjednom pregledu GSM Arene, potvrđujući strateški zaokret unutar korporacije.

Google Pixel 11 serija: Procurili cijena, izgled i specifikacije

Googleova nadolazeća serija Pixel 11 ponovno je procurila u javnost, ostavljajući vrlo malo nepoznanica uoči predstavljanja zakazanog za 12. kolovoza. Na stranicama jednog trgovca navodno su se prerano pojavile informacije o cijenama za američko tržište, koje sugeriraju da će osnovni Pixel 11 s 256 GB pohrane koštati od 899 dolara.

Osim cijene, otkrivene su i ključne specifikacije. Standardni model trebao bi imati 6,3-inčni OLED zaslon, 12 GB RAM-a i bateriju kapaciteta gotovo 5000 mAh. Pro modeli dobit će veće zaslone, više memorije i nadograđene kamere. Pojavili su se i svježi renderi koji prikazuju Pixel 11 u tri boje, zadržavajući poznati dizajn s vodoravnom trakom za kamere.

Novi Tensor G6 čip kao ključna nadogradnja

Ispod poklopca, obitelj Pixel 11 trebala bi debitirati s Googleovim novim 2-nanometarskim Tensor G6 čipsetom te novim modemom koji je razvio MediaTek. Ovo označava veliku promjenu u hardverskoj strategiji tvrtke. Taj potez obećava bolju energetsku učinkovitost, poboljšane performanse umjetne inteligencije i napredniju povezivost, što ovu nadogradnju čini jednom od najvećih generacijskih skokova za Pixel liniju posljednjih godina. Očekuje se da će Google 12. kolovoza službeno predstaviti Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL i Pixel 11 Pro Fold.





*uz korištenje AI-ja