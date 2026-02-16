Obavijesti

FOTO Sjećate li se ‘lubeničara'? Ovo su karavani koji su bili legende na našim cestama

Nekad ste karavan prepoznavali iz daljine, dugačak krov, veliki gepek i uvijek spreman za put. Nisu to bili samo “obiteljski auti”, nego radni konji za sve, od obrtnika do vikend putnika. Danas su takvi auti rijetkost, a SUV je preuzeo ulogu “praktičnog” vozila. Zato retro karavani zvuče još bolje, jer mnogi su imali osobnost i status, ne samo prostor. Ovo su modeli koje se i danas pamti, a neki i dalje voze, tvrdoglavo i ponosno.
