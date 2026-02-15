Ovo je 7 postavki u WhatsAppu koje biste trebali početi koristiti

WhatsApp je jedna od najboljih enkriptiranih aplikacija za dopisivanje na svijetu, a s funkcijama poput end-to-end enkripcije, video poruka, glasovnih poruka i drugih, lako je razumjeti zašto prema izvješćima ima oko tri milijarde aktivnih korisnika mjesečno. Unatoč njegovoj popularnosti, možda niste svjesni nekih manje poznatih značajki skrivenih u postavkama, piše TechRadar. Odvojite nekoliko minuta da ih istražite i mogli biste unaprijediti svoje iskustvo korištenja sa samo nekoliko dodira. U nastavku pogledajte sedam najboljih skrivenih postavki WhatsAppa koje mogu transformirati aplikaciju nabolje.

Povežite više uređaja sa svojim računom

Foto: META

Korištenje WhatsAppa na telefonu ponekad nije najpraktičnija opcija. Bilo da želite pisati poruke s računala ili ih slati s drugog telefona, WhatsApp nudi rješenje. Prvo otvorite aplikaciju na svom drugom uređaju. Ako ga još niste povezali sa svojim mobilnim računom, trebali biste vidjeti QR kod. Zatim otvorite WhatsApp na svom mobilnom uređaju, dodirnite gumb Postavke (Settings) u donjoj alatnoj traci, a zatim odaberite Povezani uređaji (Linked devices) > Poveži uređaj (Link a device). Usmjerite kameru telefona prema QR kodu na drugom uređaju, nakon čega bi WhatsApp trebao povezati vaš račun na oba uređaja, omogućujući vam sinkronizaciju i slanje poruka između njih.

Utišajte pozive nepoznatih brojeva

Foto: META

Ako vas muče pozivi nepoznatih osoba na WhatsAppu, postoji jednostavan način da ih isključite. Idite na Postavke (Settings) > Privatnost (Privacy) > Pozivi (Calls) i uključite opciju "Utišaj nepoznate pozivatelje" (Silence unknown callers). To bi trebalo stati na kraj prekidima i omogućiti vam da u miru koristite aplikaciju. Dobra je vijest da ova postavka ne skriva u potpunosti nepoznate pozivatelje, već samo sprječava da pozivi s nepoznatih brojeva zvone. Umjesto toga, detalje o propuštenim pozivima pronaći ćete i na kartici Pozivi i na popisu obavijesti, gdje možete pregledati što ste propustili i odlučiti želite li kontaktirati pozivatelja.

Povećajte sigurnost računa

Vaš WhatsApp račun sadrži razne važne poruke poslane prijateljima, obitelji i drugima, a većina ljudi bila bi shrvana da izgubi pristup njima. Kako biste to spriječili i osigurali svoje poruke od drugih koji bi im mogli htjeti pristupiti, dobra je ideja postaviti pristupni ključ i verifikaciju u dva koraka.

Prijavite se pristupnim ključem

Foto: META

Da biste to učinili, idite na Postavke (Settings) > Račun (Account) i prvo dodirnite Pristupni ključevi (Passkeys), a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste kreirali svoj prvi ključ. Pristupni ključevi omogućuju vam prijavu pomoću biometrijskih podataka, poput otiska prsta ili skeniranja lica, umjesto lozinke, što ih čini daleko sigurnijima jer se ne mogu hakirati ili postati žrtvom phishinga.

Uključite verifikaciju u dva koraka

Foto: META

Nakon što postavite pristupni ključ, vratite se na stranicu računa i dodirnite Verifikacija u dva koraka (Two-step verification), a zatim slijedite upute. Ovo vam omogućuje da potvrdite svoju prijavu na WhatsApp pomoću drugog izvora, poput jedne od vaših e-mail adresa. To je dobra zaštita od napadača koji je možda došao do vaše lozinke za prijavu.

Zaključajte aplikaciju i pojedine razgovore

Još jedan praktičan način za sigurnu zaštitu vaših poruka jest korištenje značajke zaključavanja aplikacije. Ona sprječava bilo koga da koristi WhatsApp bez prethodne provjere identiteta biometrijskom autentifikacijom, što je čvrst način sprječavanja neovlaštenih osoba da čitaju vaše poruke. Samo idite na Postavke (Settings) > Privatnost (Privacy) > Zaključavanje aplikacije (App lock) i odaberite sigurnosnu metodu, poput Face ID-a na iPhoneu. Ovu značajku nadopunjuje i zaključavanje razgovora (Chat lock). Za razliku od zaključavanja aplikacije, zaključavanje razgovora koristi se za osiguravanje pojedinačnih razgovora, a ne cijele aplikacije. Svi zaključani razgovori čuvaju se u mapi Zaključani razgovori (Locked Chats) i zahtijevaju autentifikaciju, poput otiska prsta ili šifre uređaja, kako bi se mogli pregledati. Ovu značajku možete omogućiti u Postavke (Settings) > Privatnost (Privacy) > Zaključavanje razgovora (Chat lock). Svoje zaključane razgovore pronaći ćete tako da odete na karticu Razgovori (Chats) i povučete prstom prema dolje, a zatim dodirnete Zaključani razgovori (Locked chats). Ovu mapu moguće je i sakriti dodirom na Postavke (Settings) > Sakrij zaključane razgovore (Hide locked chats) unutar same mape. Nakon toga, morat ćete unijeti tajni kod, koji ste prethodno kreirali, u traku za pretraživanje kako biste otključali sve.

Foto: META

Onemogućite pretpregled poruka

WhatsApp ima dodatnu značajku privatnosti i sigurnosti u obliku pretpregleda poruka. Ako ne volite da vam ljudi gledaju preko ramena i vide sadržaj novih poruka u vašim WhatsApp obavijestima, to možete onemogućiti u postavkama aplikacije. Dovoljno je otići na Postavke (Settings) > Obavijesti (Notifications) i pomaknuti se do opcije Prikaži pretpregled (Show preview), a zatim isključiti prekidač s desne strane. Sada će vas nove obavijesti o porukama s WhatsAppa jednostavno obavijestiti da vam je neka osoba poslala poruku, a za prikaz sadržaja poruke na početnom zaslonu vašeg telefona bit će potrebno otključati uređaj, što bi trebalo držati znatiželjne poglede podalje.

Upravljajte pohranom i oslobodite prostor

Korištenje WhatsAppa, pogotovo kada šaljete i primate velike fotografije i videozapise, može brzo popuniti pohranu vašeg uređaja. Srećom, postoje neki brzi načini da to popravite. Otvorite karticu Postavke (Settings) u WhatsAppu i idite na Pohrana i podaci (Storage and data) > Upravljanje pohranom (Manage storage). Ovdje možete vidjeti i izbrisati sve velike datoteke koje zauzimaju značajan prostor na vašem uređaju. Također je vrijedno vratiti se u odjeljak Pohrana i podaci i prilagoditi kvalitetu medija u aplikaciji. Korištenje HD kvalitete poboljšat će slike i videozapise koje šaljete i primate, ali će rezultirati zauzimanjem više prostora. Zatim se vratite na Pohrana i podaci i pomaknite se do odjeljka Automatsko preuzimanje medija (Media auto-download). Ovdje možete postaviti hoće li WhatsApp automatski preuzimati fotografije, audio, video i dokumente koji su vam poslani. Ako ste zabrinuti za pohranu svog uređaja, isključite sve ove opcije kako bi se primljene datoteke preuzimale samo ručno. Na kraju, idite na Postavke (Settings) > Razgovori (Chats) i isključite prekidač pored opcije Spremi u Fotografije (Save to Photos). Prema zadanim postavkama, WhatsApp automatski sprema fotografije u aplikaciju za fotografije na vašem telefonu, ali to je brz način da zatrpate svoju galeriju, pogotovo ako primate mnogo slika. Onemogućavanje ove postavke osigurava da vaše vlastite fotografije ostanu odvojene od onih koje primate u WhatsAppu.

Postavite automatsku izradu sigurnosnih kopija

Svi znamo da je važno raditi sigurnosne kopije naših telefona i računala, ali što je s našim WhatsApp razgovorima? Postoji jednostavan način za to u samoj aplikaciji, a možete ga čak i postaviti da se odvija prema rasporedu, tako da ne morate ni prstom maknuti. Važno je napomenuti da se WhatsAppova vlastita sigurnosna kopija oslanja na to da imate povezan iCloud ili Google račun s dovoljno prostora za pohranu vaših WhatsApp datoteka. Prije nego što počnete, provjerite je li vaš račun povezan i postavljen. Kada je to riješeno, otvorite WhatsApp i idite na Postavke (Settings) > Razgovori (Chats) > Sigurnosna kopija razgovora (Chat backup), a zatim dodirnite Izradi sigurnosnu kopiju sada (Back up now) kako biste započeli svoju prvu kopiju. Nakon što to završi, dodirnite Automatska sigurnosna kopija (Auto backup) i odaberite učestalost, poput dnevne, tjedne ili mjesečne. Na stranici za sigurnosnu kopiju razgovora postoji i prekidač za uključivanje videozapisa u vaše sigurnosne kopije, što će zauzeti više prostora. Na kraju, postoji opcija za osiguranje vaših sigurnosnih kopija end-to-end enkripcijom. To će ih učiniti mnogo sigurnijima, ali pazite da ne zaboravite lozinku za enkripciju koju ste postavili ili ćete izgubiti pristup sigurnosnim kopijama.