FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju

Prema podacima koje donosi Promocija Plus za studeni, na hrvatskom tržištu novih osobnih automobila kraljuje Škoda s udjelom od oko 13,5 posto, odmah iza nje je Volkswagen s nešto više od 12 posto. Slijede Opel, Renault i Suzuki, a ukupno je od početka godine registrirano gotovo 65 tisuća novih auta. Prvih petnaest marki drži veliku većinu tržišta i lijepo pokazuju što Hrvati trenutno najradije kupuju. Od flotnih favorita i obiteljskih SUV modela do premium limuzina, ovo su brendovi koji guraju prodaju.
Škoda je apsolutni broj jedan na tržištu s 8797 novih auta i udjelom od 13,55 posto, miljenik flotnih i obiteljskih kupaca s modelima poput Octavije i Scale koji su doslovno posvuda na našim cestama. | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
