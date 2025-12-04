FOTO Škodilak je broj 1: Evo kako stoje ostali brendovi u studenom i što Hrvati kupuju

Prema podacima koje donosi Promocija Plus za studeni, na hrvatskom tržištu novih osobnih automobila kraljuje Škoda s udjelom od oko 13,5 posto, odmah iza nje je Volkswagen s nešto više od 12 posto. Slijede Opel, Renault i Suzuki, a ukupno je od početka godine registrirano gotovo 65 tisuća novih auta. Prvih petnaest marki drži veliku većinu tržišta i lijepo pokazuju što Hrvati trenutno najradije kupuju. Od flotnih favorita i obiteljskih SUV modela do premium limuzina, ovo su brendovi koji guraju prodaju.
Škoda je apsolutni broj jedan na tržištu s 8797 novih auta i udjelom od 13,55 posto, miljenik flotnih i obiteljskih kupaca s modelima poput Octavije i Scale koji su doslovno posvuda na našim cestama.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Volkswagen drži drugo mjesto s 8000 registriranih vozila i udjelom od 12,32 posto, oslonjen na T Cross, T Roc, Golf i druge modele koji spajaju poznato ime i široku ponudu motora.
| Foto: Dado Ruvic
Opel je treći s 5811 novih auta i udjelom od 8,95 posto, a rezultat mu vuku Corsa, Astra i krosoveri koji su i dalje čest izbor i privatnih kupaca i flotnih vozila.
| Foto: Opel
Renault s 5150 registriranih vozila drži 7,93 posto tržišta, zahvaljujući stalno popularnom Cliju, Capturu i Meganeu koji kombiniraju francuski dizajn i povoljnu cijenu.
| Foto: Renault
Suzuki ima 4045 novih auta i udio od 6,23 posto, a Vitara, S Cross i ostali kompaktni SUV modeli osvajaju kupce koji žele jednostavan, pouzdan auto za svaki dan.
| Foto: Suzuki
Toyota zauzima šesto mjesto s 3828 vozila i 5,90 posto tržišta, prije svega na krilima hibrida poput Yarisa i Corolle Cross koji su poznati po štedljivoj potrošnji i pouzdanosti.
| Foto: Toyota
Dacia je s 3569 registriranih vozila na udjelu od 5,50 posto, pa Sandero, Duster i ostali modeli potvrđuju reputaciju najpovoljnijeg načina da se dođe do novog auta.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija
Hyundai ima 2880 novih auta i 4,44 posto tržišta, a modeli i20, Kona i Tucson privlače kupce koji traže puno opreme, dugu garanciju i moderan izgled za razumnu cijenu.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Kia je odmah iza s 2586 vozila i udjelom od 3,98 posto, nudi atraktivne modele kao što su Ceed, Sportage i električni EV6 te jača poziciju korejskih brendova kod nas
| Foto: Kia
Audi je prvi veliki premium igrač na listi s 2517 vozila i 3,88 posto tržišta, a prodaju mu vuku A3, Q3 i veći SUV modeli koje domaći kupci vole zbog prestiža i tehnologije.
| Foto: Audi Hrvatska
BMW je vrlo blizu s 2298 novih auta i udjelom od 3,54 posto, oslonjen na klasike poput Serije 3, X1 i X3, pa se vidi da premium segment i dalje ima vjernu publiku u Hrvatskoj.
| Foto: Fabian Kirchbauer
Peugeot sa 1536 registriranih vozila drži 2,37 posto tržišta, a modeli 208, 2008 i 3008 kombiniraju upečatljiv dizajn i dobru opremu, što ga održava u sredini ljestvice.
| Foto: Dubravko Kolarić/24sata
Ford je tik iza s 1530 auta i udjelom od 2,36 posto, a prodaju mu nose Focus, Puma i Kuga, iako je marka danas skromnija nego u zlatnim danima Escorta i Mondea.
| Foto: Ford Hrvatska
Citroen ima 1425 novih vozila i tržišni udio od 2,19 posto, s modelima C3 i C3 Aircross koji ciljaju kupce koji vole udobniju vožnju i opušten stil.
| Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL
Mazda zaključuje top 15 s 1223 registrirana auta i udjelom od 1,88 posto, a prepoznatljivi modeli 3, CX 30 i CX 5 privlače vozače koji traže malo drugačiji dizajn i dobar osjećaj za volanom.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)