Sjećate se saudijskog plana izrade stanova u liniji kroz pustinju? Evo kako napreduje

The Line je zamišljen kao dio megaprojekta NEOM na sjeverozapadu Saudijske Arabije - linearni grad u obliku dviju paralelnih staklenih “zidova” dug oko 170 km, visok oko 500 metara i širok stotinjak do 200 metara, koji bi u teoriji ugostio oko 9 milijuna ljudi, bez klasičnih ulica, auta i cesta, uz 100 posto obnovljivu energiju i putovanje s jednog kraja na drugi u 20 minuta. Ideja je bila napraviti ultra gusti grad u kojem je sve na pet minuta hoda, a ostatak odrađuje brzi javni prijevoz, roboti i automatizacija.

U prvim godinama nakon najave cijela je priča izgledala kao nešto između SF filma i gigantskog PR projekta: vladini videi pokazivali su ogledalo grad usred pustinje, “unutarnji” park preko više razina i lebdeće vlakove, a The Line je proglašen ključnim dijelom vizije Vision 2030 kojom Saudijska Arabija želi smanjiti ovisnost o nafti. Po terenu su krenuli zemljani radovi i iz zraka se danas vidi ogroman gradilišni rov kroz pustinju, no vertikalne strukture još uvijek su vrlo ograničene.

Ono što se u međuvremenu jako promijenilo su brojke. Prema dokumentima na koje se poziva više medija, do 2030. godine umjesto 170 km planira se dovršiti tek oko 2,4 do 5 km The Linea, s populacijom od najviše 300 tisuća stanovnika, daleko od prvotnih 1,5 do 9 milijuna. Istovremeno se govori da je konačno “end state” stanje pomaknuto prema 2050. pa čak i 2080. godini, što znači da je projekt praktički razvučen na cijelo stoljeće.

Saudijski dužnosnici javno negiraju da se The Line “smanjuje” i tvrde da su svi NEOM projekti i dalje u punom zamahu, samo podijeljeni u faze. Ministar gospodarstva Faisal Al Ibrahim poručuje da se ne odustaje od zamišljenog opsega, nego da će se grad graditi postupno, kako to i inače ide kod mega projekata ove veličine. No istovremeno stižu informacije o rezanju budžeta, otkazima izvođačima i “resetiranju” planova zbog troškova koji su otišli daleko iznad prvotnih procjena.

Dio NEOM projekta ipak napreduje konkretnije: primjerice luksuzni otočni resort Sindalah i planirano planinsko odmaralište Trojena, a satelitske snimke pokazuju i razvoj velike “Hidden Marina” zone koja bi trebala biti prvi veći rezidencijalni dio The Linea, s hotelima, školama i stanovima za oko 200 tisuća ljudi. No izvan tih točaka, napredak na samoj linearnoj megastrukturi zasad je relativno skroman u odnosu na ogromne ambicije.

Uz financijske i tehničke probleme, projekt prati i niz kontroverzi: od prisilnog preseljenja lokalnih plemena do pitanja radnih uvjeta za radnike na gradilištu i upitne ekološke održivosti gradnje staklenog zida usred pustinje. Dok jedni The Line vide kao laboratorij za potpuno nove modele gradova, drugi ga nazivaju megalomanskim projektom odvojenim od realnosti.

U praksi se čini da će The Line, barem u bližoj budućnosti, izgledati puno skromnije od originalnih rendera: umjesto beskonačne staklene trake preko pustinje, vjerojatno ćemo dobiti kraći segment koji će služiti kao demonstracija ideje. Hoće li se iz toga za desetljeća razviti cijeli linearni grad ili će ostati spomenik jednom preambicioznom snu iz doba naftnih super profita, zasad je otvoreno pitanje.