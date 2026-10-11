FOTO Spaček za električno doba: Citroën vraća legendarni 2CV

Citroën vraća legendarni Spaček u modernom, električnom izdanju. Koncept 2CV predstavljen na Pariškom sajmu automobila najavljuje mali električni automobil koji bi na tržište trebao stići do 2028. godine, uz početnu cijenu od oko 15.000 eura. Novi model dug je samo 3,76 metara, a dizajnom spaja prepoznatljive detalje originala iz 1948. godine s modernom tehnologijom i praktičnim rješenjima.
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Citroën na Pariškom sajmu automobila 2026. predstavlja koncept novog 2CV-a, modernu električnu interpretaciju legendarnog Spačeka koji je obilježio automobilsku povijest.
| Foto: Citroën
Citroën na Pariškom sajmu automobila 2026. predstavlja koncept novog 2CV-a, modernu električnu interpretaciju legendarnog Spačeka koji je obilježio automobilsku povijest. |
Foto: Citroën
Citroën na Pariškom sajmu automobila 2026. predstavlja koncept novog 2CV-a, modernu električnu interpretaciju legendarnog Spačeka koji je obilježio automobilsku povijest.
| Foto: Citroën
Novi 2CV Concept zadržava prepoznatljivu siluetu izvornika, ali donosi suvremenije linije, zaobljene blatobrane i prepoznatljiva okrugla prednja svjetla s LED potpisom.
| Foto: Citroën
Unutrašnjost kombinira jednostavnost i suvremena rješenja, a prostorom dominiraju široka sjedala, uklonjiva košara umjesto središnje konzole i tekstilni krov koji propušta više svjetla.
| Foto: Citroën
S dužinom od 3,76 metara, koncept je kraći od izvornog 2CV-a, a kompaktne dimenzije trebale bi olakšati vožnju gradom i parkiranje.
| Foto: Citroën
Prednji dio obilježavaju odvojena okrugla svjetla, oblikovani poklopac motora i detalji inspirirani izvornim modelom, dok izloženi brisači vjetrobranskog stakla dodatno naglašavaju njegov retro karakter.
| Foto: Citroën
Stražnji dio donosi crni poklopac prtljažnika koji se spušta prema braniku, LED svjetla i kratki stražnji prevjes, čime se dizajneri izravno referiraju na prvu generaciju Spačeka.
| Foto: Citroën
Umjesto klasične instrumentne ploče, koncept ima minimalistički raspored komandi, zaslon od osam inča s grafikom inspiriranom stripovima i sustav Smart Vision koji prikazuje najvažnije informacije u vidnom polju vozača.
| Foto: Citroën
Vanjština je obojena u intenzivnu narančasto-crvenu nijansu Infra Red, dok unutrašnjost kombinira žute karirane presvlake, bež detalje i teksture inspirirane pletenim košarama.
| Foto: Citroën
Među neobičnijim detaljima je prijenosni uređaj Radioën, koji služi kao radio i zvučnik, a može se koristiti i izvan automobila.
| Foto: Citroën
Citroën je u koncept ugradio i niz referenci na povijest modela, uključujući oznake 48, 90 i 26 koje označavaju godinu predstavljanja izvornika, završetak njegove proizvodnje i premijeru novog koncepta.
| Foto: Citroën
Među duhovitim detaljima su papučice s motivima kornjače i zeca, koje simboliziraju sporiju i bržu vožnju, te pretinci u vratima oblikovani tako da mogu držati jaja, što je referenca na praktičnost izvornog Spačeka.
| Foto: Citroën
Citroën najavljuje da bi serijski model inspiriran ovim konceptom trebao stići u ponudu do 2028. godine, uz ciljanu početnu cijenu od oko 15.000 eura i proizvodnju u Europi. Automobil bi trebao biti namijenjen novoj kategoriji malih električnih vozila prema budućim europskim pravilima E-Car.
| Foto: Citroën
Foto Citroën
Foto Citroën
Foto Citroën
Foto Citroën
Foto Citroën
Foto Citroën