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FOTO Spaček za električno doba: Citroën vraća legendarni 2CV

Citroën vraća legendarni Spaček u modernom, električnom izdanju. Koncept 2CV predstavljen na Pariškom sajmu automobila najavljuje mali električni automobil koji bi na tržište trebao stići do 2028. godine, uz početnu cijenu od oko 15.000 eura. Novi model dug je samo 3,76 metara, a dizajnom spaja prepoznatljive detalje originala iz 1948. godine s modernom tehnologijom i praktičnim rješenjima.
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FOTO Spaček za električno doba: Citroën vraća legendarni 2CV
Citroën na Pariškom sajmu automobila 2026. predstavlja koncept novog 2CV-a, modernu električnu interpretaciju legendarnog Spačeka koji je obilježio automobilsku povijest. | Foto: Citroën
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Citroën na Pariškom sajmu automobila 2026. predstavlja koncept novog 2CV-a, modernu električnu interpretaciju legendarnog Spačeka koji je obilježio automobilsku povijest. | Foto: Citroën
Komentari 2

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