VOZITE JEFTINIJE Foto: Top 20 novih auta ispod 20.000 eura u Hrvatskoj

Novi auti su zadnjih godina ozbiljno poskupjeli, ali još uvijek postoji solidan izbor modela koji se mogu kupiti za manje od 20.000 eura. U tom cjenovnom rangu dominiraju mali gradski auti i B segment, uz nekoliko manjih SUV modela, a pojavio se i jedan potpuno električni automobil. Većina ponude je benzinska, s manjim motorima i skromnijim snagama, ali ima i iznimki koje nude više konja za iste iznose. Ovo je 20 najpovoljnijih modela koji se trenutačno uklapaju ispod granice od 20.000 eura.