FOTO Tražite mali sportski auto? Evo što što možete očekivati

Takozvani hot hatch gradski modeli nikada nisu bili rjeđi na tržištu. Ovaj nekada vrlo popularni segment ne tako davno su nosili modeli poput Clija R.S., Fieste ST, Peugeota 208 GTi ili Hyundaija i20 N, a danas su svi nabrojani modeli jednostavno nestali. Emisijski propisi, visoki troškovi razvoja i pomak tržišta prema SUV-ovima i elektrifikaciji gotovo su ugasili ovu nekad vrlo živu nišu.
Toyota GR Yaris – 280 KS, 52.450 € - Mnogi će reći da je Toyota GR Yaris je posljednji pravi mali hot-hatch. Trocilindarski 1.6 turbo razvija 280 KS, pogon je na sve kotače, a 0–100 km/h se dostiže za 5,5 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 230 km/h. Ovo je jedini model u segmentu koji bez kompromisa nudi mehanički grip, brutalnu trakciju i karakter pravog sportskog automobila
Toyota GR Yaris – 280 KS, 52.450 € - Mnogi će reći da je Toyota GR Yaris je posljednji pravi mali hot-hatch. Trocilindarski 1.6 turbo razvija 280 KS, pogon je na sve kotače, a 0–100 km/h se dostiže za 5,5 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 230 km/h. Ovo je jedini model u segmentu koji bez kompromisa nudi mehanički grip, brutalnu trakciju i karakter pravog sportskog automobila |
Toyota GR Yaris – 280 KS, 52.450 € - Mnogi će reći da je Toyota GR Yaris je posljednji pravi mali hot-hatch. Trocilindarski 1.6 turbo razvija 280 KS, pogon je na sve kotače, a 0–100 km/h se dostiže za 5,5 sekundi, dok maksimalna brzina iznosi 230 km/h. Ovo je jedini model u segmentu koji bez kompromisa nudi mehanički grip, brutalnu trakciju i karakter pravog sportskog automobila
FORD Ford Puma ST – 160 KS, 32.710 € - Puma ST danas ulazi u ovu priču samo uvjetno. Nekadašnja verzija s 1.5 motorom i 200 KS bila je pravi mali sportaš, dok trenutačni 1.0 blagi hibridni trocilindraš sa 160 KS i 0–100 km/h za 7,4 s te maksimalnih 210 km/h više naginje svakodnevici nego sportu. Upravo ovaj model najbolje ilustrira kako su hot hatch modeli s vremenom omekšali
Alfa Romeo Junior Veloce – 280 KS, 46.690 €
Električni B-SUV s 280 KS ubrzava do 100 km/h za 5,9 s i postiže 200 km/h. Alfa pokušava spojiti sport i elektrifikaciju kroz laganiji i dinamičniji mali SUV. Performanse su vrlo dobre, ali električni pogon jasno tjera većinu kupaca koji misle da je takav pogon u suprotnosti sa zabavom u vožnji, koja bi trebala biti glavna osobina hot-hatch automobila.
Škoda Fabia 130 – 177 KS, 30.463 € - Nova Fabia 130 nije pravi hot hatch, ali ulazi u izbor jer je među rijetkim snažnijim modelima u klasi i ujedno najsnažnija Fabia u povijesti. Motor razvija 177 KS, ubrzanje do 100 km/h traje 7,9 s, a maksimalna brzina iznosi 225 km/h.
Volkswagen Polo GTI – 207 KS, 31.605 € - Polo GTI ostaje posljednji klasični hot hatch iz Volkswagena. Dvolitreni TSI razvija 207 KS, ubrzava do 100 km/h za 6,5 s i postiže 240 km/h. Iako više nije sirov kao nekad, i dalje nudi dobru ravnotežu performansi i svakodnevne upotrebljivosti.
Mini John Cooper Works – 231 KS, 42.135 € - Klasični benzinski JCW i dalje nudi ono što se od Minija očekuje. S 231 KS ubrzava do 100 km/h za 6,1 s i postiže 250 km/h. Kratak međuosovinski razmak i direktan upravljač daju mu izrazito razigran karakter. Mini je jedini koji još nudi više modela, pa tako održava segment živim barem u premium interpretaciji.
Mini John Cooper Works E – 258 KS, 44.750 € -Električni JCW donosi 258 KS i ubrzanje do 100 km/h za 5,9 s, uz maksimalnih 200 km/h. Brz je i eksplozivan u startu, ali bez mehaničkog osjećaja i zvuka. Upravo ovakvi modeli najavljuju budućnost segmenta, ali i jasno pokazuju zašto dio entuzijasta na njih gleda s ogromnom rezervom.
Mini JCW Countryman ALL4 – 300 KS, 58.497 € - Najsnažniji Mini u ponudi ima 300 KS i pogon na sve kotače. Do 100 km/h stiže za 5,4 s, a maksimalna brzina iznosi 250 km/h. Iako dimenzijama izlazi iz klasičnog hot hatch okvira, pokazuje u kojem smjeru tržište ide, prema većim, skupljim i snažnijim SUV-ovima. No ovaj Mini pokazuje da to ne mora nužno biti na struju.
