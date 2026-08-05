Dio Muskove rakete Falcon 9 srušio se na Mjesec

Samo na Mjesecu, procjenjuju stručnjaci, nalazi se više od 3000 raznih objekata koje su izradili ljudi. Riječ je o satelitima, sondama, dijelovima raketa... Njihova ukupna težina je oko 190 tona. A to "groblje" na Mjesecu jučer je dobilo novog "pokojnika". Naime, na Mjesec se srušio dio rakete Falcon 9 kompanije SpaceX.

Pokretanje videa... VIDEO Vjeruje se da se dio rakete tvrtke SpaceX srušio na Mjesec | Video: 24sata/reuters

Naime, ta raketa je lansirana u svemir još u siječnju prošle godine u sklopu američko-japanske misije. Nosila je modul Hakuto-R i ostalu znanstvenu opremu koja je poslana na Mjesec. Dio rakete Falcon 9, kao što je poznato, može se ponovno koristiti i, nakon što je gornji dio rakete i opremu poslao prema Mjesecu, on se vratio na Zemlju. Gornji dio rakete je potom ostao u svemiru i njegovu putanju su s vremena na vrijeme mijenjale gravitacije Zemlje, Mjeseca i Sunca. Stručnjaci su procijenili da će se taj dio rakete srušiti na Mjesec. Kako su istaknuli NASA-ini stručnjaci, riječ je o dijelu rakete koji ima oko četiri tone, a visok je gotovo 14 metara.

NEW: A SpaceX rocket has crashed into the Moon, leaving a 100 foot crater. pic.twitter.com/rrS32GdU5O — Valuetainment (@valuetainment) August 5, 2026

S obzirom na to da je tako golemi komad prijetio svim budućim misijama, logično je bilo da on završi na Mjesecu, na "groblju". Procjenjuje se da je dio rakete udario u Mjesec baš jučer, i to pri brzini od 8690 kičometara na sat.

- Udar između Mjeseca i dijela rakete SpaceX-a nije opasan za Zemlju - rekao je glasnogovornik NASA-e Jimi Russell dodavši kako će nastaviti promatrati mjesto udara.

A to mjesto udara novo je geografsko obilježje Mjeseca. Naime, sam sudar, procjenjuju stručnjaci, stvorio je novi krater širok najmanje 18 metara. Pri udaru su i u Mjesečevu orbitu odletjele tone i tone prašine, krhotina i kamenja. Sam udar dogodio se blizu tzv. Einsteinova kratera na Mjesecu, koji je vidljiv sa Zemlje. Upravo zbog toga su i brojni astronomi amateri promatrali Mjesec jučer ne bi li uočili udar na Mjesec.

- Ponavljam, nije ništa opasno za Zemlju. Ovaj udar je zapravo jedna dobra predstava za sve - dodao je glasnogovornik NASA-e.

Inače, ovo "groblje" na Mjesecu nastalo je zapravo još 1959. godine, kad je Sovjetski Savez poslao Lunu 2 na Mjesec. Potom su Apollo i ostale NASA-ine misije ukupno na Mjesec poslale 796 raznih objekata, a tu su još razni sateliti, sonde i moduli koji su pristizale u ruskim i kineskim misijama.

Na Mjesecu se, između ostaloga, nalaze i američke zastave, obiteljska fotografija astronauta Charlesa Dukea, pepeo geologa Genea Shoemakera, golf loptice, pero i čekić korišteni u pokusu misije Apollo 15...

Svemirsko smeće posljednjih godina predstavlja i veliki problem u Zemljinoj orbiti. Naime, deseci tisuća satelita koji se više ne koriste kruže oko Zemlje.

- Lako je moguće da u roku nekoliko desetljeća više neće biti tako lako proći kroz orbitu jer će biti toliko krhotina koje prijete budućim misijama. To se zove svemirsko smeće i moramo apsolutno biti zabrinuti zbog toga - rekao je Matt Bothwell sa Sveučilišta Cambridge. 